Speciallärare till vårt flexibla särskilda stöd
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2026-06-12
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Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 28 030 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.
Kommunen är organiserad i en förvaltning med fyra sektorer. Sektor Utbildning omfattar förskolor och grundskolor med tillhörande skolbarnomsorg, anpassad grundskola, anpassat gymnasium, vuxenutbildning samt Kultur- och fritid.
Stenungsunds kommun värnar om barns och ungdomars rättigheter och arbetar för att de ska ha en god uppväxtmiljö samt mycket goda möjligheter till utbildning och arbete eller annan sysselsättning. I kommunen utbildar vi världsmedborgare som står väl rustade för framtidens alla utmaningar.
Stenungsunds grundskola arbetar systematiskt med att organisera grundskolans särskilda stöd i ritning mot våra bärande idéer Inkludering, Professionellt ledarskap och Positiva lärandeidentiteter. En del av organiseringen är vårt team Flexibelt särskilt stöd som arbetar med kompletterande insatser mot hela grundskolan, både elevstödjande men också personalstödjande - i nära samarbete med lärare, rektor och elevhälsoteam.
Till Flexibelt särskilt stöd söker vi nu dig som är vår nya speciallärare. I teamet ingår också skolpsykolog, lärare, specialpedagog samt vår skolhund. Flexibelt särskilt stöd är en del av Centrala barn- och elevhälsan, vilket även gör dig nära kollega med skolkuratorer, skolsköterskor, skolpsykologer, studie- och yrkesvägledare, logoped, specialpedagoger med spetskompetens, skolsocialt team samt skolbibliotekarier.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
Vill du i ett nära arbete med elever, vårdnadshavare, lärare och övriga kollegor göra verklig skillnad i att hitta vägar till lärande? Är du speciallärare med som söker nya utmaningar i ett team-baserat arbete?
Vårt tvärprofessionella team söker dig med positiv energi, som liksom oss - salutogent och professionellt - lockas av att arbeta med en bredd av arbetsuppgifter kring våra elever i behov av särskilt stöd. Som team och i profession är uppdraget att planera, operativt genomföra, följa upp och utvärdera undervisning och vägar till undervisning kring elever med utgångspunkt i det ordinarie klassrummet i kommunens grundskolor. Arbetet sker i ett nära samarbete med elevens rektor och lärare, specialpedagog och övrig elevhälsa på skolan.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter är utifrån perspektivet leda och driva; undervisning, handledning och samarbete/samverkan med vårdnadshavare och andra viktiga personer/aktörer kring eleven. Andra arbetsuppgifter kan också vara att i samarbete med lärare och skolans specialpedagog bistå kring bedömning och delar i utredning om särskilt stöd. Förutom i klassrum och skolans lokaler sker arbetet utifrån behov och flexibilitet även i vårt nav Doterödsvillan, elevens hem eller utomhus. För att bibehålla och utveckla spetskompetens i utformning av inkluderande särskilt stöd ingår det i uppdraget att vara uppdaterad kring forskning inom området. Att i profession och del av teamet ha ett aktivt medledarskap i teamets och grundskolans systematiska kvalitetsarbete är en självklarhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är speciallärare med lärarlegitimation. Meriterande är ämnesbehörighet i svenska och engelska, behörigheter mot äldre åldrar samt erfarenhet i brett åldersspann
För att göra verklig skillnad för elever, utvecklas och bli ditt bästa professionella jag hos tror vi att du:
• Gillar utmaningar och ser möjligheter i komplexa situationer
• Har ett tryggt och lugnt ledarskap med god självkännedom
• Arbetar relationellt och skapar förtroendefulla möten med elever, vårdnadshavare och kollegor
• Är flexibel och trivs i en vardag där ingen dag är den andra lik
• Har erfarenhet av elevhälsoarbete och samarbete i tvärprofessionella team
• Har kunskap om hur undervisning utformas utifrån behov och har lågaffektivt bemötande
• Vill arbeta elevnära och bygga positiva lärandeidentiteter
• Ser värdet i varierade lärmiljöer, inklusive utomhuspedagogik
• Är prestigelös, lösningsfokuserad och tror på kraften i samarbete
Du behöver ha körkort och känna dig bekväm med att arbeta i en miljö där också en skolhund arbetar några tillfällen i veckan.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
För löneintervall hänvisar vi till vår hemsida: http://www.stenungsund.se/lonestatistik
Om löneintervall saknas för den aktuella tjänsten hänvisas du att kontakta ansvarig chef enligt annonsen.
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331530". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stenungsunds Kommun
(org.nr 212000-1298)
Stenungsunds kommun (visa karta
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444 82 STENUNGSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stenungsunds kommun Kontakt
Enhetschef Centrala Barn- och Elevhälsan
Ulrika Ewergårdh ulrika.ewergardh@stenungsund.se 0303738194 Jobbnummer
9961958