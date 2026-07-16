Warehouse Operator till Postnord TPL Jönköping, Stigamo
PostNord TPL AB / Lagerjobb / Jönköping Visa alla lagerjobb i Jönköping
2026-07-16
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Bli en del av vårt teamSom Warehouse Operator ansvarar du för hanteringen av produkter genom hela logistikkedjan - från inleverans och lagerhantering till plock, pack, märkning, utleverans och refurbishment. Rollen kombinerar operativt lagerarbete med administrativa uppgifter och innebär ett nära samarbete med interna och externa kontaktytor för att säkerställa effektiva logistikflöden och hög leveranskvalitet.
Som Warehouse Operator rapporterar du till Production manager för uppdraget på aktuell avdelning.
Tekniska uppgifter
Hantera nätverks- och kommunikationsutrustning genom hela produktlivscykeln
Märka, registrera och säkerställa spårbarhet av produkter
Utföra rackmontering och demontering enligt instruktioner
Hantera refurbishment, funktionskontroller och kvalitetsgranskning av utrustning
Säkerställa att produkter hanteras enligt gällande kvalitets- och säkerhetskrav
Operativa uppgifter
Ta emot, kontrollera och registrera inkommande gods
Lagerföra, inventera samt säkerställa korrekt lagerstatus
Plocka, packa och förbereda produkter för utleverans
Boka transporter och hantera expressleveranser
Arbeta i affärs-, lager- och logistiksystem för registrering, uppföljning och administration
Bidra till ordning, säkerhet och ett effektivt logistikflöde
Identifiera och föreslå förbättringar av processer och arbetssätt
Kund- och samarbetsuppgifter
Koordinera leveranser med interna avdelningar och externa leverantörer
Kommunicera med transportörer, leverantörer och andra samarbetspartners via telefon och e-post
Hantera administrativa frågor kopplade till order, leveranser och logistik
Säkerställa hög servicegrad genom tydlig kommunikation och leveransprecision
Samarbeta med olika funktioner för att säkerställa effektiva och kvalitativa leveranser
Vi tror att du har:
Erfarenhet av lager-, logistik- eller annan operativ verksamhet
God systemvana och erfarenhet av att arbeta i affärs-, lager- eller WMS-system
Grundläggande kunskaper i Microsoft Office, framför allt Outlook och Excel
God kommunikativ förmåga på svenska och engelska, både i tal och skrift
Förmåga att arbeta strukturerat, noggrant och lösningsorienterat
Ett intresse för teknik och en vilja att lära dig nya arbetsuppgifter och system
Truckkort och erfarenhet av truckkörning
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av hantering av IT-, nätverks- eller telekomutrustning
Erfarenhet av transportbokningar, orderhantering eller logistikadministration
Arbetat i en roll som kombinerat operativt lagerarbete med administrativa uppgifter
Erfarenhet av kvalitetskontroller, refurbishment eller liknande tekniska processer
Om digVi söker dig som är en strukturerad och ansvarstagande person med ett starkt driv att leverera hög kvalitet. Du trivs i en roll där du får kombinera praktiskt lagerarbete med administrativa uppgifter och har förmågan att prioritera och planera ditt arbete i en varierande vardag.
Du är självgående och tar egna initiativ, samtidigt som du är en lagspelare som samarbetar väl med kollegor, leverantörer och andra interna funktioner. Du har ett serviceinriktat förhållningssätt, kommunicerar tydligt och är flexibel när verksamhetens behov förändras.
Vi ser gärna att du har ett intresse för teknik och uppskattar att arbeta med teknisk utrustning. Du är noggrann, kvalitetsmedveten och förstår vikten av ordning, spårbarhet och leveransprecision genom hela logistikkedjan.
Vi levererarAnställning sker enligt Transportavtalet med anställningsformen tillsvidare heltid med provanställning 6 månader. Lön är enligt kollektivavtal och tillträde sker enligt överenskommelse. Alla våra medarbetare får en grundlig introduktion för att säkerhetsställa de bästa förutsättningarna för att ta sig an sina arbetsuppgifter.
Vi erbjuder dig ett arbete med stor variation i arbetsinnehåll, en god laganda och en arbetsmiljö där din röst är viktig. Människor med olika bakgrund arbetar hos oss. Du kommer därför vara en del av en arbetsplats med stor mångfald, vilket bidrar till bättre resultat för verksamheten.
ÖvrigtOm du går vidare i rekryteringsprocessen kommer vi att kräva att du beställer ett utdrag ur belastningsregistret från polisens hemsida (Kontrollera egna uppgifter, e-tjänst | Polismyndigheten) för att säkerställa tryggheten för vår verksamhet, kunder och medarbetare. Av säkerhetsskäl utför vi även alkohol- och drogtester genom samarbetspartner.
För denna tjänst krävs registerutdrag ur belastningsregistret enligt 1 § Lag (1998:620) om belastningsregister eftersom arbetet innebär hantering av säkerhetsklassade uppdrag och kunders värdefulla eller känsliga varor. Registerutdraget måste kunna uppvisas innan anställning påbörjas.
AnsökUrval sker löpande och tillsättning av tjänst kan ske innan sista ansökningsdag.
Har du någon fråga eller fundering är du välkommen att kontakta Fredrik Bergman via mail: fredrik.bergman@tpl.postnord.com
Observera dock att ansökningar ej mottages via mail.
För fackliga kontaktpersoner se: https://www.postnord.com/sv/karriar/kontakt/facklig-kontakt
Välkommen med din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig!
PostNord TPL AB är den marknadsledande tredjepartslogistikaktören i Sverige och i Norden. Vi är lokaliserad i Norrköping, Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Ljungby och Kungsängen i Sverige, Köge i Danmark, samt Åbo, Helsingfors och Lahti i Finland.
Vi erbjuder innovativa och kostnadseffektiva logistiklösningar som sträcker sig från producent till konsument. Våra kunder är alltifrån det lilla e-handelsföretaget till den stora globala aktören.
Oavsett kundens storlek och förutsättningar är vår drivkraft att alltid leverera en logistiklösning som ökar kundens konkurrenskraft och möjliggör ökad tillväxt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PostNord TPL AB
(org.nr 556161-7191)
556 50 STIGAMO Arbetsplats
PostNord TPL Jobbnummer
10004422