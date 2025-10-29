Warehouse Manager
För att driva vår verksamhet vidare letar vi nu efter en Warehouse Manager till affärsområdet Packaging Service, med placering vid vårt kontor och lager i Bredasten.
Som Warehouse Manager för lagerverksamheten på denna anläggning kommer du att leda och utveckla verksamheten för att uppnå lönsamhet, attraktivitet och säkerhet på arbetsplatsen. Du får övergripande personalansvar och ansvarar för säker och effektiv drift i enlighet med bransch- och företagsstandarder. En central del är att främja samarbete mellan olika anläggningar och funktioner samt kontinuerligt informera platschefen.
I rollen ingår operativt ansvar för lagereffektivitet, leverans mot mål och nyckeltal samt att rekrytera, leda, coacha och utveckla organisationen. Deltagande i optimering av försörjningskedjan, kvalitetssäkring och kontinuerlig förbättring är också viktiga delar.
Du kommer att fatta beslut inom givna ramar som budget, riktlinjer, lagar och avtal samt ha delegerat arbetsmiljöansvar. Vidare är du ambassadör och representant för företaget lokalt med juridiskt ansvar för anläggningen. Detta innefattar rapportering, åtgärder och uppföljning kring olyckor, incidenter och observationer samt att arbeta enligt gällande lagar och regler. Regelbundna arbetsplatsmöten, samarbete med fackliga parter och att minimera miljöpåverkan ingår också.
En central del är att agera som förebild för företagets ledningsstandarder och arbeta enligt strategiska hållbarhetsmål med ett aktivt miljöfokus ur ett affärsperspektiv.
Rollen rapporterar till Site Manager, Packaging Service.
Kvalifikationskrav
Universitetsexamen eller motsvarande kompenserande erfarenhet
Minst 2 års erfarenhet från produktions- eller supply chainledning
Som person trivs du med att leda andra och vara den som skapar struktur, utveckling och trygghet. Du kan navigera i en föränderlig miljö och stressas inte av att behöva prioritera om eller hitta nya lösningar. Med en positiv och resultatorienterad personlighet, vill du bidra till att vi blir ännu bättre på att nå våra mål!
Tjänsten kräver mycket goda kunskaper i såväl svenska som engelska, i tal och skrift.
Vilka är vi på DS Smith?
DS Smith är en del av International Paper och består av ca 70 000 medarbetare över hela världen. Vårt erbjudande består av att ta fram förpackningslösningar i wellpapp, både kundunika och av standardmått. Utöver detta tillhandahåller vi ett sortiment av kompletterande emballage, ex. utfyllnadsmaterial, stötskydd och förslutning, för att kunna ge kundanpassade och klimatsmarta lösningar efter behov.
DS Smith Sverige har ca 640 anställda och omsätter ca 2 miljarder SEK. Företaget har även verksamhet i Mariestad, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på https://www.dssmith.com/sv/packaging
Din framtida arbetsplats
Hållbarhet utgör hjärtat i vår affärsmodell och vi är stolta över vår hållbarhetsstrategi For Now and For Next, som fokuserar på dagens utmaningar såväl som på de som kommer att påverka framtida generationer. Vi har en väletablerad organisation som jobbar nära marknaden med starkt kundanpassade koncept.
DS Smith fokuserar också på att förverkliga potentialen hos våra anställda varje dag, och du kommer att få nästintill oändliga möjligheter för oberoende prioritering av ditt dagliga arbete i en god arbetsmiljö med kollegor av alla åldrar och nationaliteter. Vi ser våra kollegor som individer och skulle vilja göra deras liv hälsosammare och lyckligare, och erbjuder därför:
Sjukförsäkring
Friskvårdbidrag
Regelbundna hälsoundersökningar
Tandvårdsklubb
Subventionerad lunch
Förmånscykel
Gruppaktivitetsbudget
• och såklart flyttlådor!
Rättvis rekrytering i DS Smith
På DS Smith är vi stolta över att rekrytera från ett brett urval av kandidater. Vi eftersträvar att vara en arbetsplats med mångfald där alla kan förverkliga sin potential. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och vi hoppas att du söker tjänsten även om du inte nödvändigtvis uppfyller alla krav.
Ansökan och ytterligare information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Värnamo.
Om du har frågor om tjänsten, kontakta gärna Pär Johansson , Site Manager Packaging Service: par.johansson@dssmith.com
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen eller har problem med din ansökan, hör du av dig till nordic.recruitment@dssmith.com
. Vänligen observera att vi inte accepterar ansökningar via epost.
Vi använder digitala screeningfrågor och arbetspsykologiska tester som urvalsverktyg för rättvis och fördomsfri rekrytering. Sista dag för ansökan är 5:e november. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut, så vänta inte med att söka!
