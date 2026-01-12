VVS-tekniker till Järfällahus
Järfällahus AB / Maskiningenjörsjobb / Järfälla Visa alla maskiningenjörsjobb i Järfälla
2026-01-12
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Järfällahus AB i Järfälla
, Stockholm
eller i hela Sverige
Är du vår nya VVS-tekniker?
Är du en serviceinriktad person som alltid har kunden i fokus? Trivs du bäst i en miljö som präglas av nära samarbeten och högt engagemang? Lockas du av tanken att skapa samhällsnytta på riktigt? Då kan du vara vår nya VVS-tekniker.
Läs mer om oss och våra förmåner här: https://jobb.jarfallahus.se/
Ditt uppdrag
Vårt bolag utför ett arbete med stort fokus på att skapa trygga och trivsamma boendemiljöer tillsammans med våra hyresgäster. Vi söker nu dig som vill vara en del av det arbetet som VVS-tekniker. Du kommer till Järfällahus kärnverksamhet som ansvarar för befintliga fastigheter och att allt fungerar så att våra hyresgäster ska ha en trivsam boendemiljö.
Som VVS-tekniker hos oss har du ett helhetsansvar för rörrelaterade VVS-arbeten i våra fastigheter. Du arbetar både operativt och samordnande med installationer, felsökning, reparationer och underhåll av värme-, vatten- och sanitetsinstallationer. Rollen innebär ett nära samarbete med drifttekniker, områdesledare/förvaltare och ramavtalade entreprenörer samt ett ansvar i att säkerställa kvalitet, ekonomi och kompetens inom ditt kompetensområde på bolaget.
Vi erbjuder dig ett spännande och varierat arbete med i huvudsak praktiska arbetsuppgifter, men även vissa administrativa uppgifter. Du tillhör förvaltningen och rapporterar direkt till förvaltningschef.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Utföra och samordna reparationer, installationer och byten av rör samt värme-, vatten- och sanitetsutrustning
• Felsöka och åtgärda VVS-problem beställda av områdesledare/förvaltare, drifttekniker och reparatörer
• Åtgärda felanmälningar kopplade till VVS-installationer för våra hyresgäster
• Självständigt driva mindre underhålls- och reparationsprojekt inom VVS
• Beställa, följa upp och kvalitetssäkra reparationer och underhållsåtgärder, både tekniskt och ekonomiskt
• Följa upp och samverka med leverantörer och ramavtalade entreprenörer inom VVS-arbeten
• Utbilda och stötta intern personal i enklare felsökning och byten, exempelvis WC-stolar, tvättställ, engreppsblandare och kulventiler (ballofixer)
• Delta i underhållsplanering samt årligt budgetarbete
• Medverka vid områdesträffar och bidra med teknisk kompetens i dialogen med verksamheten
Vem är du?
För att trivas i rollen tror vi att du är en serviceinriktad och strukturerad person som har förmågan att självständigt planera och driva ditt eget arbete framåt, likväl som du förstår vikten av att kunna samarbeta och samverka med andra. Vidare behöver du vara ansvarstagande, kvalitetsmedveten och pedagogisk. Då du har många kontaktytor i din roll är du lyhörd och har ett bra bemötande gentemot hyresgäster, leverantörer, entreprenörer och medarbetare.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för denna tjänst.
För tjänsten krävs:
• Relevant utbildning inom VVS eller motsvarande yrkeserfarenhet
• Dokumenterad erfarenhet av rörarbeten och VVS-installationer i bostadsfastigheter
• God kunskap inom värme, vatten och sanitet
• Erfarenhet av felsökning, reparationer och utbyten av VVS-installationer
• Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för hela uppdrag, från beställning till uppföljning
• God administrativ förmåga och vana att kvalitetssäkra arbeten ur både tekniskt och ekonomiskt perspektiv
• B-körkort
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete i allmännyttiga eller större fastighetsbestånd
• Erfarenhet av beställarroll och arbete gentemot ramavtalade entreprenörer
• Kunskap om lagar, regler och branschstandarder inom VVS
• Erfarenhet av att utbilda eller handleda kollegor
• Heta arbeten-utbildning
• Grundläggande allmän asbest-utbildning Publiceringsdatum2026-01-12Om företaget
Järfällahus är ett allmännyttigt bostadsföretag, som ägs av Järfälla kommun. Vi äger och förvaltar över 5 600 lägenheter, 480 kommersiella lokaler och 4 500 fordonsplatser. Hos oss arbetar 130 medarbetare.
Som kommunens egna bostadsbolag spelar vi en viktig roll i kommunens tillväxt. Vi ska säkra ett varierat utbud av attraktiva lägenheter med hyresrätt för kommunens växande befolkning. Vi ska driva en långsiktig hållbarhet i kommunens utveckling och arbetar aktivt för goda boendemiljöer och en attraktiv närmiljö för de boende. Våra fastigheter ska i ökad utsträckning energieffektiviseras och vi ska verka för en grön omställning.
Vi ska vara ett föredöme som samhällsägt företag när det gäller socialt ansvarstagande. Det innebär bland annat att vi i samarbete med Järfälla kommun och andra aktörer arbetar med trygghetsfrågor, att motverka segregation och att tillgänglighetsanpassa lägenheter.
På Järfällahus arbetar vi efter våra värdeord engagerad, professionell och omtänksam. Vill du veta mer om Järfällahus och vad vi jobbar med? Besök oss på: www.jarfallahus.se
Är du vår nya medarbetare?
Tycker du att beskrivningen stämmer in på dig? Då är du välkommen att vara med på vår resa att utveckla verksamheten i linje med våra värdeord. På Järfällahus arbetar vi aktivt med samverkan och inkludering där alla tidigt får vara med och bidra med sin kompetens över verksamhetsgränserna och i olika projekt. Du blir en del av en spännande organisation med trevliga och kompetenta kollegor, där du får möjligheten att få vara med och påverka utvecklingen av en ännu tryggare och mer attraktiv boendemiljö i Järfälla.
På Järfällahus arbetar vi aktivt med ett inkluderande synsätt för att skapa mångfald och därmed ser vi gärna kvinnliga sökanden.
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Christian Baarsen, t.f. förvaltningschef, christian.baarsen@jarfallahus.se
.
Välkommen med din ansökan! Rekrytering sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan. Du gör det genom att klicka på Ansök.
Tjänsten är en tillsvidareanställning, provanställning tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järfällahus AB
(org.nr 556059-1835) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Christian Baarsen Christian.Baarsen@jarfallahus.se Jobbnummer
9677534