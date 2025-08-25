VVS-tekniker Borås
2025-08-25
ISS är ett av världens största tjänsteföretag och snart firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet - socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör - och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda - och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
ISS Facility Services har ett spännande samarbete med kund inom fordonsindustrin med flertalet siter i Sverige. Vi söker nu en VVS-tekniker till kundens site i Borås. Är du en engagerad person med känsla för att utveckla fastigheter och liksom vi, känner passion för kvalitet och service? Då har vi jobbet för dig!
Rollen
Som VVS-tekniker ansvarar du för tillsyn, skötsel, optimering och felavhjälpande underhåll av fastighetstekniska installationer såsom ventilation, värme, kyla samt styr- och regler samt dess funktioner. I rollen har du daglig kommunikation med kund, medarbetare och leverantörer. Du kommer vara en värdefull del av ett dedikerat team. Det är en tillsvidareanställning med en inledande 6-månaders provanställning. Arbetet är förlagt till dagtid måndag - fredag. Resor mellan siter förekommer och de sker på arbetstid.
Exempel på arbetsuppgifter
• Driftoptimering av styr- och reglerfunktioner för optimal drift av värme, kyla och ventilation.
• Driftövervakning, larmhantering och optimering via styr-, regler- och övervakningssystem.
• Kontroll och ändring av drifttider, drifttillstånd, börvärden och andra viktiga parametrar.
• Felsökning, service och underhåll.
• Ta fram och föreslå förbättringsåtgärder och alternativa lösningar inom fastighetsautomation, ventilation, värme, klimatkyla.
• Larmhantering.
• Behjälplig vid analyser kring energi- och mediauppföljning.
• Installation.

Bakgrund
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom VVS och gärna även inom automation/styr- och reglerteknik. Du har några års erfarenhet av praktisk arbete som Tekniker inom fastighet. Du har kunskap om styr- och övervakningssystem samt olika typer av reglerfunktioners påverkan på inomhusklimat och driftstrategier.
Du behöver ha förståelse för och kunskap om:
• Styrsystems uppbyggnad och nivåer, systemtillgänglighet, smart teknik samt skillnaden mellan traditionella och öppna system.
• Processen och funktion för värme, kyla, ventilation samt styr- och reglersystems klimatpåverkan och funktionalitet.
• VVS-regulatorers vanligaste funktioner. Exempelvis minbegränsningsfunktioner och frysvaktsfunktioner.
• Optimering av reglersystem.
• Reglertekniska begrepp, symboler och terminologi enligt svensk standard.
• El.
Vem du är som person
Du har kundfokus - För att trivas i denna roll behöver du genuint brinna för service och älska de vardagliga utmaningar som uppstår. Du är lösningsfokuserad och positiv. Du levererar det som utlovas och har förmågan att skapa starka kundrelationer. Du har ett prestigelöst sätt och du stöttar mer än gärna inom övriga områden.
Du tar ansvar - Du trivs i rollen som Tekniker och att dagligen ha kontakt med flera intressenter - kund, kollegor och leverantörer - för att skapa effektivitet och en arbetsplats med en hög teknisk standard.
Du har drivet - Du har hög integritet, är inte rädd för att hugga i och du håller vad du lovar, såväl mot dina kollegor som mot kunden och kundens medarbetare. Du ser möjligheter och lämnar förbättringsförslag som kan leda till utveckling av vårt samarbete med kunden. Du drivs av att möta samt överträffa kundens förväntningar.
Du har koll på läget - Du har en förmåga att kunna arbeta både förebyggande och händelsestyrt. Du har viss förståelse för hur avtal, lagkrav och regelverk påverkar verksamheten samt de egna arbetsuppgifternas genomförande. Du trivs nära kunden i en dynamisk och föränderlig produktionsmiljö där du får möjlighet att interagera med många skiftande kontaktytor både internt och externt.
Vi erbjuder
Du kommer att arbeta nära kompetenta medarbetare som du kommer få stort utbyte av, eftersom vi värnar om att hjälpa och utveckla varandra. Vårt fokus ligger i att ta hand om och utveckla våra medarbetare, för vi tror på att People make places. ISS erbjuder bland annat utbildningar och talangprogram - allt för att du ska engageras och utvecklas på jobbet.
ISS värderingar är Kvalitet, Ansvar, Ärlighet och Entreprenörskap. Dessa värderingar kommer att vara fundamentala i hur vi arbetar. Därför är det viktigt att du känner att du står för ett arbetssätt och ett förhållningssätt som är i enlighet med dessa.
Din ansökan
Vi hoppas att vi väckt ditt intresse och vi ser fram emot din ansökan
Med anledning av GDPR, hanterar vi inte ansökningar inkomna via mail.
Ansvarig Rekryterare: Pernilla Dahlbäck - pernilla.dahlback@se.issworld.com
Ersättning

Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
