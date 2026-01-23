VVS-montör sökes till Kramfors/Sollefteå

Kramfors Värme och Sanitet AB / VVS-jobb / Kramfors
2026-01-23


Är du en serviceinriktad VVS-montör som trivs med varierande arbetsuppgifter? Vi på Kramfors Värme söker nu en till kollega!

Publiceringsdatum
2026-01-23

Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär allt från service och underhåll i privatbostäder/sjukhus/industrier, ombyggnationer samt entreprenader. Du kommer att arbeta självständigt och tillsammans med kollegor i era projekt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
E-post: kramfors.varme@telia.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VVS-montör".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kramfors Värme och Sanitet AB (org.nr 556835-8088)
Revgatan 14 (visa karta)
872 30  KRAMFORS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Kramfors Värme & Sanitet AB

Jobbnummer
9700282

