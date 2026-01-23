VVS-montör sökes till Kramfors/Sollefteå
2026-01-23
Är du en serviceinriktad VVS-montör som trivs med varierande arbetsuppgifter? Vi på Kramfors Värme söker nu en till kollega!Publiceringsdatum2026-01-23Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär allt från service och underhåll i privatbostäder/sjukhus/industrier, ombyggnationer samt entreprenader. Du kommer att arbeta självständigt och tillsammans med kollegor i era projekt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
E-post: kramfors.varme@telia.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VVS-montör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kramfors Värme och Sanitet AB
(org.nr 556835-8088)
Revgatan 14 (visa karta
)
872 30 KRAMFORS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kramfors Värme & Sanitet AB Jobbnummer
