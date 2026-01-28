VVS-lärling
2026-01-28
Gotlands Rörmontage AB söker nu en driven och motiverad VVS-lärling.
Vi utgår från Slite men utför arbeten över hela Gotland. Körkort är därför ett krav, bil under arbetstid står firman för.
Hos oss från man göra allt från nyproduktion, renoveringar, servicearbeten till avloppsrening. Du som söker får inte vara rädd för att ta i, bli lortig eller jobba lite övertid. Vi är en liten firma där alla måste hjälpas åt.
Vem söker vi?
Du ska ha godkända betyg från gymnasiet, med inriktningen mot VVS
Socialt kompetent och lyhörd, eftersom det är daglig kontakt med kunder
Stresstålig
Kunna följa instruktioner
Punktlig
Vara driven att lära dig yrket
Vi har alltid 6 månaders provanställning innan anställningen övergår till en tillsvidareanställning. Vi anslutna till kollektivavtalet.
Ansökan sker via e-post till info@gr-ab.se
. Där du skickar med ett CV och ett personligt brev. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: info@gr-ab.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gotlands Rörmontage AB
Körkort
För detta jobb krävs körkort.
9709418