VVS montör till Sandviken

Vill du arbeta i en teknisk miljö där din kompetens verkligen gör skillnad? Nu söker vi en erfaren och engagerad VVS-montör som vill vara med och skapa trygg och hållbar drift hos vår kund i Sandviken.
Vilka är vi?Här blir du en del av ett varmt, prestigelöst och inkluderande företag som ger våra medarbetare stort eget ansvar. Vi är fokuserade på innovation och för att uppnå det har vi en utvecklingsinriktad kultur som ger dig möjlighet att växa i karriären.
Vad kommer du att få arbeta med?
Som VVS-montör hos Coor blir du en viktig del av teamet som ansvarar för både den dagliga driften och den långsiktiga utvecklingen av fastigheterna. Arbetet är varierat och du får använda hela din tekniska bredd, från felsökning och kontroller till underhåll, reparationer, installationer och deltagande i olika projekt.
Vår kund förlitar sig på vår expertis vilket innebär att du får ett arbete med stort ansvar, nära samarbeten med goda möjligheter till att utvecklas.
Det här kommer du få göra:
- Felsöka och åtgärda driftstörningar
- Utföra rondering, tillsyn och löpande skötsel
- Arbeta med felavhjälpande och planerat underhåll (t.ex. byten av ventiler, pumpar och andra komponenter)
- Genomföra akuta reparationer, t.ex. avloppsrensning
- Installera ny utrustning hos kund
- Säkerställa att VS-system fungerar som de ska - både självständigt och i team
- Bidra med driftkunskap och stötta i uppdragsbaserade arbeten
Vem är du?
Du är en skicklig VVS-montör som gillar att lösa problem och som trivs i en miljö där ingen dag är den andra lik. Du arbetar tryggt, självständigt och serviceinriktat, och du har lätt för att skapa goda relationer - både med kollegor och kund.
Vi ser att du har:
- Utbildning som VVS-montör och giltigt utbildningsbevis
- Några års erfarenhet inom yrket, gärna i industrimiljö
- Förmåga att tolka ritningar och arbeta med modern teknik
- B-körkort
Meriterande:
- Erfarenhet från industrin
- Heta Arbeten
- Utbildning för bom/saxlift
Vi erbjuder trygga och säkra arbetsvillkor
- En varm och välkomnade arbetskultur
- Lön enligt kollektivavtal
- Introduktion till alla nyanställda för att ge dig en bra start i arbetet
- Friskvård för att gynna en balans i livet
- Förmåner som avtalspension, försäkringar, föräldralön och friskvårdsbidrag
- Möjlighet att utvecklas inom ett stort och växande företag
Löpande kompetensutveckling med utbildningar och kurser
- Anställningsform: Tillsvidareanställning
- Sysselsättningsgrad: Heltid 100%
- Arbetstid: Måndag-Fredag 07:00-16:00
- Startdatum: Enligt överenskommelse
- Provanställning: 6 månader
För att säkerställa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess använder vi personlighetstester och vi kan komma att utföra bakgrundskontroll innan anställning.
Övrig information
Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi behandlar personuppgifter enligt GDPR, tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem och fattar alla urvalsbeslut genom mänsklig bedömning.
Välkommen med din ansökan!
All försäljning från annonssäljare och rekryteringsföretag i samband med denna rekryteringsprocess undanbedes vänligen.
På Coor möter vi varandra med nyfikenhet och är stöttande. Hos oss jobbar människor med olika personlighet, bakgrund och talang tillsammans. Vi blir starkare, har roligare och ger mer värde till våra kunder när vi blir inkluderade och litade på. Vi ser det varje dag.
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden - smarta, hållbara och fulla av glädje, för våra kunder och oss själva. Vårt sätt att lyckas med det och de komplexa utmaningar vi står inför varje dag är att ha ambition att se längre än våra konkreta arbetsuppgifter. Det är antagligen därför vi är ett av Nordens ledande företag inom Facility Management. Ersättning
