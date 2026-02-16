VVS Montör
2026-02-16
ASP VVS växer - Vi söker en engagerad VVS-montör!
Vill du bli en del av ett växande företag där kvalitet, yrkesstolthet står i centrum? Då kan det vara dig vi söker!
På ASP VVS arbetar vi med allt från mindre serviceuppdrag och badrumsrenoveringar till nyproduktion av villor. Vi jobbar främst med återkommande kunder och samarbetspartners.
Vi är ett sammansvetsat litet team som brinner för vårt hantverk och sätter alltid kunden i fokus.
Hos oss får du arbeta i ett mindre, personligt företag där varje medarbetare är viktig. Vi hjälper och stöttar varandra i vardagen och strävar alltid efter att leverera hög kvalitet och skapa nöjda kunder - varje gång.
Vi söker dig som
• Certifierad VVS montör
• Är självgående, noggrann och lösningsorienterad.
• Har B körkort
• Trivs med kundkontakt och tar ansvar för sitt arbete
Vi erbjuder
• Varierande arbetsdagar
• Servicebil med morderna verktyg
• Sjukvårdsförsäkring
• Friskvårdsbidrag (5000kr)
Urval sker löpande, välkommen med din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: fredrik@aspvvs.se
Detta är ett heltidsjobb.
Fredrik Asp VVS & Entreprenad AB
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
