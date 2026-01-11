VVS montör
Vill du arbeta på ett företag där yrkesstolthet, frihet under ansvar och god gemenskap är viktiga delar? Är du en erfaren VVS montör som värdesätter kvalitet, noggrannhet och att arbeta med spännande projekt i ett kunnigt team?
Då vill vi gärna höra mer om dig - ansök idag!
Röreliten Stockholm AB erbjuder allt inom VVS - från stora lyxrenoveringar till mindre badrumsrenoveringar, värmepumpar och villa anpassningar med rörarbeten. Vi arbetar både med små och stora projekt och sätter alltid kvalitet och kundens behov i fokus. Vi är certifierade och ansvarsförsäkrade, och strävar efter att erbjuda våra kunder en förstklassig upplevelse i både kunskap och utförande.
Som VVS Montör hos oss kommer du att spela en viktig roll i att leda och genomföra både renoveringar och entreprenader i Stockholm och omnejd med inriktning norrort . Du arbetar självständigt och i team, alltid med fokus på att göra ett bra jobb och att följa upp kvaliteten.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att arbeta med både mindre entreprenader och serviceuppdrag. Du kommer att installera och serva VVS-system som värme, kyla och vatten, både för privatpersoner och företag.
För att lyckas i denna roll ser vi att du har:
5 års erfarenhet av VVS-arbete med bred kompetens.
Säker vatten.
B-körkort och svenska i tal och skrift.
Social kompetens och en förmåga att samarbeta med andra.
Nyfiken och lösningsorienterad.
Hög yrkesstolthet och noggrannhet.
Hög företags lojalitet.
Vi erbjuder dig:
En roll på ett företag med höga ambitioner och stark teamkänsla.
Servicebil, iPhone och iPad.
Bra verktyg.
Roliga gemensamma aktiviteter tillsammans.
I denna rekrytering samarbetar Röreliten Stockholm AB med rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor besvaras av anton.holm@jobway.se
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.Om företaget
Vi på Röreliten Stockholm AB hjälper dig med allt inom badrumsrenovering, värmepumpar, avlopp, ja allt inom VVS. Hos oss får ni hjälp med små som stora projekt för alla slags rörarbeten.
Prata gärna med oss kring ert projekt så ska vi se till att ni får en första klassens upplevelse i både kunskap och utförande. Vi förstår att varje kund har olika budgetrestriktioner och därför arbetar tillsammans med dig för att hitta en lösning som passar din ekonomi utan att kompromissa med kvaliteten på arbetet.
Vi befinner oss runt om hela Stockholm med inriktning norrort och har lång erfarenhet kring alla möjliga rörarbeten. Vi innehar ansvarsförsäkring och är självklart certifierade för de tjänster vi utför vilket lägger grund för ett korrekt utfört jobb av hög kvalitet. Ersättning
