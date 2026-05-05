Vuxenpedagog
Östhammars kommun, Myndighet omsorg / Speciallärarjobb / Östhammar Visa alla speciallärarjobb i Östhammar
2026-05-05
, Uppsala
, Heby
, Tierp
, Sala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Östhammars kommun, Myndighet omsorg i Östhammar
Varje dag går cirka 1800 personer till arbetsplatsen Östhammars kommun för att leverera välfärd och utveckling så att vårt lokala samhälle kan fortsätta vara tryggt och attraktivt. Vi gör det tillsammans, med engagemang, ansvar och öppenhet. Det är vi stolta över.
Vill du bli del av ett team med mycket arbetsglädje? Då är du välkommen att söka tjänsten som vuxenpedagog hos oss på Öppenvården. I vår Öppenvård har vi flera arbetsgrupper och professioner som sitter i gemensamma lokaler på Gimo Torg. Här arbetar vuxenpedagoger, familjebehandlare, ungdomspedagoger, hemterapeuter och behandlare inom beroende.
Du kommer erbjudas möjlighet att delta i utbildningar som är relevanta för uppdraget som vuxenpedagog.
Utöver det erbjuder vi förskottssemester, friskvårdsbidrag och tjänstepension.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-05-05Arbetsuppgifter
Vi som söker en ny kollega inom kommunens Öppenvård. Det är en verksamhet inom Omsorgskontoret, Myndighet, som riktar sig till personer med psykiska funktionsnedsättningar. Vi utgår från Gimo och utför uppdrag i hela kommunen. Insats boendestöd är ett stöd i och utanför den egna bostaden.
Målet är stödja, upprätthålla och utveckla de egna förmågorna för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt och aktivt kunna delta i samhället. I rollen som vuxenpedagog arbetar du tillsammans med brukaren för att uppnå en så självständig vardag som möjligt. Genom ett pedagogiskt, motiverande och stödjande arbetssätt ansvarar du för att tillsammans med brukaren upprätta en genomförandeplan för arbetet. Även om den största delen består av självständigt arbete med brukaren så ingår det i uppdraget att vid behov samverka med andra aktörer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en socialpedagogisk utbildning eller motsvarande på lägst gymnasial nivå. Det är önskvärt att du har erfarenhet av arbete med personer som har psykisk funktionsnedsättning. Dina språkkunskaper i svenska är goda och du har erfarenhet att hantera journalsystem sedan tidigare. B-körkort är ett krav i denna roll då du smidigt måste kunna ta dig hem till våra brukare.
Vi ser det som en fördel om du är utbildad inom områdena individuellt förändringsarbete eller motiverande samtal. Som person är du flexibel och har en stor ansvarskänsla. Samtidig som du behöver ha brukarens behov i fokus behöver du vara den som kan utmana och motivera till personlig utveckling. Du är samarbetsinriktad och duktig på att skapa goda relationer samtidigt som du trivs att arbeta självständigt och i vardagen fatta egna beslut.
Låter det som en beskrivning av dig? Skicka in din ansökan redan idag intervjuer kan ske löpande under annonseringsperioden!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Arbetstid: Dagtid.
Detta är en särskilt visstidsanställning upp till 8 månader. Utifrån att behovet av insatsen ökat kan behovet kvarstå efter visstidsanställningens slut.
Östhammars kommun välkomnar alla sökande då vi eftersträvar blandade arbetsplatser och ser våra olikheter som en styrka och tillgång.
Utdrag ur belastnings- och misstankeregistret krävs vid anställning.
I den här rekryteringen har vi valt vilka kanaler vi vill synas i och undanber oss därför ytterligare erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp.
När du söker jobb hos oss ber vi dig använda vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Om du av någon anledning inte kan registrera din ansökan i vårt e-rekryteringssystem kan du skicka din ansökan, märkt med referensnummer till:
Östhammars kommun
Kommunledningskontoret, HR
Box 66
742 21 Östhammar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KS-2026-376". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östhammars kommun
(org.nr 212000-0290)
Box 66 (visa karta
)
742 21 ÖSTHAMMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Östhammars kommun, Myndighet omsorg Kontakt
Enhetschef Öppenvården Omsorgskontoret
Maria Didriksen maria.didriksen@osthammar.se 072-232 18 19 Jobbnummer
9891613