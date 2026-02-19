VS Montör
Wikan Personal AB / VVS-jobb / Staffanstorp
2026-02-19
, Lund
, Burlöv
, Lomma
, Malmö
eller i hela Sverige
, Lund
, Malmö
, Svedala
, Kävlinge
Publiceringsdatum2026-02-19Om företaget
Värmegården AB är ett auktoriserat VVS-företag baserat i Staffanstorp, verksamt i Skåne. Vi specialiserar oss på värmelösningar och VVS-tjänster, med fokus på säkerhet och kvalitet.
Nu letar vi tillsammans med Wikan Personal efter dig som vill arbeta i ett mindre företag.Arbetsuppgifter
Som VS-montör hos oss arbetar du självständigt med installation och dragning av:
Värme
Vatten
Avlopp
I arbetet ingår även installation och reparation av värmepumpar. Du har ett varierande arbete med stort eget ansvar och frihet att planera och genomföra dina uppgifter på ett effektivt sätt.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som vill arbeta i ett litet företag där du har möjlighet att planera och påverka din arbetsdag.
Du är certifierad/utbildad VVS-montör och har några års erfarenhet i yrket.
Har B-körkort
För att trivas är du en god problemlösare som ser felsökning som en utmaning.
Det är meriterande om du har erfarenhet av kylteknik.
Information och kontakt
Tjänsten börjar med en visstidsanställning hos Wikan Personal som förväntas övergå i tillsvidareanställning.
Ansök direkt då vi behandlar alla ansökningar löpande.
För mer information om tjänsten kontakta rekryteringskonsult Lisbeth Ahlkvist tel. 046-540 85 92
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "14101". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), http://www.wikan.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Wikan Personal Väst AB Kontakt
Lisbeth Ahlkvist lisbeth@wikan.se 046-5408592 Jobbnummer
9751161