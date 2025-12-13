VR Snabbtåg söker timanställd till SOC
2025-12-13
Om arbetsplatsen
VR Snabbtåg är ett modernt tågbolag som sedan 2015 trafikerar tågsträckan Stockholm - Göteborg med våra snabbtåg. Sedan starten har vi etablerat oss som den punktligaste tågoperatören på sträckan Stockholm-Göteborg och har, sedan 2016, placerat oss på första plats i Svenskt Kvalitetsindexs mätning inom kategorin tågbolag och 2024 vann vi för hela kategorin persontransport.
Vi är en del av VR Group, en nordisk transportkoncern med huvudkontor i Finland. VR är ett finländskt företag med lång erfarenhet inom järnvägsbranschen, från logistik och fjärrtåg i Finland, till upphandlad stadstrafik i både Finland och Sverige. VR Snabbtåg representerar den svenska delen av fjärrtågstrafiken och vi har platskontor i Göteborg och Stockholm, båda ett stenkast från centralstationen.
Om rollen
Är du nyfiken på driftledning eller arbetar idag inom området transport? Triggas du av tanken att vara med när vi bygger det mest omtyckta resebolaget genom en överlägsen serviceupplevelse? Då tycker vi att du ska kliva ombord hos oss på VR Snabbtåg!
Service & Operations Center (SOC) har en central roll för både trafiken, den operativa personalledningen och servicen till våra kunder.
I rollen som Service- och Driftledare har du stort och brett ansvar och interagerar med många parter, i synnerhet vid trafikstörningar. Uppdraget kräver att du är både effektiv och noggrann i ditt arbete och att du har en ödmjuk inställning till alla som tjänsten samverkar med.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
* Trafikledning inklusive störningshantering, beslut om kundlösningar, beställning av ersättningstrafik samt intern och extern koordination
* Fordonsplanering, fordonsstyrning och hantering av felanmälningar
* Operativ personalledning inom de närmaste dygnen
* Olycks- och avvikelsehantering
Anställningsform
Vi söker en timanställd medarbetare som kan arbeta vid behov under året. Under sommaren finns det goda möjligheter till heltid. Tjänsten inleds med en fem veckor lång utbildning. Vi önskar att du kan starta så snart som möjligt, gärna redan i januari 2026. Arbetstiden varierar mellan dag, kväll, natt och helg och du kommer att vara placerad i Stockholm.
För att trivas i rollen hos oss är du professionell, självgående och flexibel med god simultankapacitet och stresstålighet. Du är en handlingskraftig person som omgående skaffar dig en överblick över komplexa situationer och kan fatta både snabba, genomtänkta och ibland obekväma beslut. Du har ett stort säkerhetstänk och ett visst tekniskt kunnande samt är van vid att arbeta med systemstöd.
Att prova nya arbetssätt, vara en utmanare och hitta lösningar lockar dig. Du är affärsmässig och ser tydligt hur dina beslut påverkar ekonomin och produktiviteten. Då befattningen har stort fokus på service till medarbetare och kunder är det av yttersta vikt att du är prestigelös, serviceinriktad och beredd att hugga i där det behövs.
Vidare har du:
* Gymnasieutbildning
* God kommunikativ förmåga i svenska och engelska i tal och skrift
* Vana att arbeta i Office-paketet (Excel, Word och Outlook)
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet från motsvarande arbetsuppgifter med operativt ledarskap och kundservice i fokus, företrädesvis från järnvägs- eller övrig transportbransch.
Vi välkomnar alla in i VR-gänget, oavsett vem du är eller var du kommer ifrån. Det är alla medarbetares unika personligheter som gör att vi kan erbjuda våra resenärer en unik serviceupplevelse - varje dag.
Hos oss ingår du i en miljö med hög och positiv förändringstakt där du är med och bidrar till VR Snabbtågs fortsatta resa. Vi erbjuder dig variation i arbetsinnehållet och goda möjligheter att, genom egna initiativ, påverka din personliga utveckling och framtid inom företaget. Du ingår i ett team med kompetenta och trevliga kollegor. Förutom härliga kollegor får du en schysst lön med bra villkor. Du får tjänstepension, semesterersättning, friskvårdsbidrag, rabatt på resor med mera.
Vi är nyfikna på dig, så skicka in din ansökan så snart som möjligt via länken. Vi använder oss inte av personliga brev i vår process. Istället vill vi att du bifogar ditt CV och svarar på våra urvalsfrågor. Frågorna hjälper oss att förstå vem du är på ett rättvist sätt. Kommande steg i processen är att genomföra våra obligatoriska urvalstester, därefter intervjuer, alkohol- och drogkontroll, bakgrundskontroll och referenstagning.
Vid eventuella frågor vänligen kontakta snabbtag.jobb@vrresa.se
Vi arbetar med löpande urval vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen ombord på en trevligare resa!
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare VR Sverige AB
