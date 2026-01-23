VR Norrtåg söker enhetschef till Luleå
2026-01-23
Om VR Sverige:
På VR arbetar vi tillsammans för världens bästa kollektivtrafik. På den svenska marknaden bedriver vi busstrafik och tågtrafik på det nationella tågnätet. Tillsammans med våra kollegor i Finland är vi en av de största operatörerna inom kollektivtrafik i Norden. Vårt mål är att öka vår konkurrensförmåga genom att jobba med utveckling och innovationer samt förbättrad operativ kvalitet.
Vi arbetar utifrån våra värderingar Vi bryr oss, Vi arbetar tillsammans och Vi bidrar till utveckling.
Om rollen:
Vi söker nu vår nästa enhetschef som vill bli en del av VR Norrtågs organisation. I rollen som enhetschef är ditt huvudsakliga uppdrag att leda och utveckla våra tågvärdar och lokförare. Du arbetar brett i frågor som rör kompetensförsörjning, arbetsmiljö och verksamhetsutveckling i nära samarbete med övriga delar av organisationen och dina enhetschefskollegor. Genom ditt aktiva och närvarande ledarskap bidrar du till att ge de optimala förutsättningar till vår personal som utgör VR Norrtågs hjärta - vår operativa personal.
Arbetsuppgifter:
• Genomföra coachningssamtal, uppföljningar och skapa förutsättningar för utveckling.
• Planera och genomföra medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och skyddsronder.
• Aktivt och självständigt arbeta med rehabilitering och frisknärvaro.
• Medverka vid lokala fackliga förhandlingar och vid samverkan med fackliga organisationer.
• Aktivt jobba med att implementera våra värderingar och etiska principer, vilket är en gemensam prioritet för oss på VR.
• Rekrytering och strategisk kompetensförsörjning.
Dina egenskaper:
Vi söker dig som är en trygg och erfaren ledare med förmåga att coacha, motivera och utveckla medarbetare. Du har god erfarenhet av att hålla olika typer av samtal och kan även i svåra situationer kommunicera ett tydligt budskap, samtidigt som du förmedlar omtanke och står för våra värderingar. Vi lägger stor vikt vid att du är en lagspelare som tror på styrkan i teamet och på att de bästa resultaten uppnås när vi arbetar tillsammans.
Vi ser gärna att du har:
• Tidigare erfarenhet av att leda större personalgrupper
• Goda kunskaper inom arbetsmiljö
• God datorvana
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• Tidigare erfarenhet av kollektivtrafik
• Goda kunskaper inom arbetsrätt
Övrigt
Tjänsten är placerad i Luleå, på järnvägsstationen, Prästgatan 20.
Vill du bli en del av VR?
I denna rekrytering tillämpar vi personlighets- och färdighetstester.
Lön enligt kollektivavtal
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556351-9437) Jobbnummer
9701238