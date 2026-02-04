VR Mälartåg söker Operativ ledningschef
VR Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-02-04
I december tar VR Sverige över driften av Mälartåg och vi söker nu en engagerad Operativ ledningschef till uppdraget med start under mobiliseringsfasen. För att lyckas i rollen är du en trygg ledare som vill utveckla och leda delar av vår operativa kärnverksamhet och som värdesätter en kultur präglad av respekt, samarbete och ett högt säkerhetstänk.
Om VR Sverige:
På VR arbetar vi tillsammans för världens bästa kollektivtrafik. På den svenska marknaden bedriver vi busstrafik och tågtrafik på det nationella tågnätet. Tillsammans med våra kollegor i Finland är vi en av de största operatörerna inom kollektivtrafik i Norden. Vårt mål är att öka vår konkurrensförmåga genom att jobba med utveckling och innovationer samt förbättrad operativ kvalitet.
Vi arbetar utifrån våra värderingar Vi bryr oss, Vi arbetar tillsammans och Vi bidrar till utveckling. Publiceringsdatum2026-02-04Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en Operativ Ledningschef för Mälartåg, en roll som i uppdraget och inom VR:s organisation benämns Kundservicechef. Som Kundservicechef kommer du att ha övergripande ansvar att tillsammans med ditt team leda och utveckla verksamheten för vår operativa personal. Du har personalansvar för en grupp enhetschefer som i sin tur har personalansvar för tågvärdar och lokförare. Din roll innefattar också nära samverkan med fackliga parter och skyddsorganisation för att säkerställa en god arbetsmiljö.
Ditt fokus ligger på att upprätthålla en hög servicenivå med högt säkerhetstänk. Du kommer att ha en central roll i att skapa en positiv arbetsmiljö där du motiverar och inspirerar ditt team att leverera en säker och professionell service till våra resenärer, dygnets alla timmar. Utöver detta har du ansvar för budget, arbetsmiljö och trafiksäkerhet och arbetar proaktivt för att nå uppsatta mål.
För att lyckas i rollen arbetar du i nära samarbete med uppdragets övriga avdelningar för att optimera vår verksamhet och säkerställa en hög kvalitet och service. En självklar del i ditt ledarskap är att implementera våra värderingar och etiska principer. Du är en viktig aktör i att främja en kultur där alla medarbetare känner sig värderade och delaktiga i verksamheten.
Din bakgrund och kompetens
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av att leda andra ledare genom ett coachande och närvarande ledarskap. Du är en duktig kommunikatör som brinner för förändringsledning och vet hur du ska praktisera detta konkret i ditt ledarskap. Som person har du en stark drivkraft att leverera service, men med säkerheten som högsta prioritet, och du räds inte att fatta svåra beslut när situationen kräver det.
Tjänsten innefattar många kontaktytor, både interna och externa, och det är därför viktigt att du genom en god social förmåga bygger nätverk och relationer. Vi ser gärna att du som söker har erfarenhet av facklig samverkan och förhandlingar. Om du har tidigare erfarenhet från en liknande roll inom en personalintensiv bransch är det meriterande. Vidare har du god datorvana och en väl utvecklad förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska.Övrig information
Du utgår från vårt kontor som kommer att ligga nära Stockholm Centralstation. Teamet du leder utgår från de olika stationeringsorterna för Mälartåg som idag är Stockholm, Gävle, Uppsala, Västerås, Eskilstuna, Hallsberg och Linköping . I din tjänst förekommer regelbundet resor till dessa stationeringsorter.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats i utveckling tillsammans med många kompetenta kollegor. Vi uppmuntrar initiativrikedom och vi vill att du bidrar i vardagen med dina kunskaper och erfarenheter. Du kommer att få arbeta i ett engagerat team med hög kompetens och en kultur präglad av samarbete och omtanke. Här får du möjlighet till professionell och personlig utveckling inom en organisation som värderar innovation och förbättring.
Vill du bli en del av VR?
Om du är redo att ta nästa steg i din karriär och vill vara med och göra skillnad i vår verksamhet, skicka in ditt CV och ditt personliga brev via länken nedan. Vi hanterar endast ansökningar genom hemsidan. Vi kallar till intervjuer löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. I denna rekrytering tillämpar vi personlighets- och färdighetstester samt bakgrundskontroller.
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
Detta är ett heltidsjobb.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VR Sverige AB
(org.nr 556351-9437) Jobbnummer
9724153