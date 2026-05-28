Logistikmedarbetare Composites
Hitachi Energy Sweden AB / Lagerjobb / Piteå Visa alla lagerjobb i Piteå
2026-05-28
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hitachi Energy Sweden AB i Piteå
, Luleå
, Sundsvall
, Smedjebacken
, Ludvika
eller i hela Sverige
Möjligheten
Hitachi Energy är en banbrytande teknikledare som bidrar till att öka tillgången till prisvärd, pålitlig, hållbar och modern energi för alla.
Vi utvecklar och tillverkar marknadsledande kompositisolatorer för högspännings- och ultrahögspänningsapparater. Vår kärnkompetens är mekaniska, elektriska, och fysikaliska egenskaper och tillverkningsprocesser för högpresterande polymera kompositmaterial.
Vi söker nu en medarbetare till vår logistikavdelning i en spännande och utvecklingsbar roll. Du blir en del av ett engagerat team som tillsammans ansvarar för effektiva och kvalitativa logistikflöden. Vi söker dig som trivs i ett praktiskt och varierande arbete. Du trivs med att samarbeta tillsammans med teamet och tar ansvar i en arbetsmiljö med högt tempo.
Rollen är baserad på plats i Piteå och dagtid.
Hur du kommer att påverka
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av hantering av både ankommande och avgående gods, avsyning av leveranser samt truckkörning.
Du kommer även att arbeta med transportbokningar och ha löpande kontakt med leverantörer och kunder, både på svenska och engelska.
Du kommer att samarbeta tillsammans med andra truckförare, lagerpersonal och teamledare.
Du kommer att få goda möjligheter att vara med och påverka och forma rollen utifrån verksamhetens behov.
Din bakgrund
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom logistik, exempelvis hantering av avgående gods eller liknande arbetsuppgifter.
Det är meriterande med truckkort och vana från truckkörning och av C2 (hjullastare)
Du har god datavana och känner dig trygg i att arbeta i olika system kopplade till lager och transport. Meriterande om du har tidigare erfarenhet från affärssytemet SAP.
Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Som person är du strukturerad, lösningsorienterad och kommunikativ. Du är stresstålig, kan prioritera samt organisera ditt arbete och kan ta egna initiativ. Du är en driven person, som är ansvarstagande och en positiv lagspelare.
Vad vi erbjuder
Kollektivavtal
Flexibla arbetstider
Företagshälsovård och friskvårdsbidrag
Fantastiska karriärmöjligheter inom Hitachi Energy i Sverige såväl som globalt
Utbildningar och kurser som bidrar till personlig och professionell utveckling
Diversifierat företag med över 70+ nationaliteter representerade inom den svenska organisationen
Kompletterande bidrag vid föräldraledighet
Förmånsportal med över tusen förmåner och rabatter
Mer om oss
Är du redo för en ny utmaning? Välkommen med din ansökan! Ansökningar granskas löpande, så ansök idag!
Rekryterande chef Anders Öberg, anders.oberg@hitachienergy.com
kan svara på dina frågor gällande tjänsten.
För övriga frågor kontakta Talent Partner Alma Fahgén, alma.fahgen@hitachienergy.com
Fackliga representanter - IF Metall: Lorentz Karlsson, +46 107-38 00 00; Unionen: Per Lidman, +46 107-38 98 66 och Henrik Nilsson, +46 107-38 09 36. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hitachi Energy Sweden AB
(org.nr 556029-7029) Arbetsplats
Hitachi Energy, Piteå Jobbnummer
9932427