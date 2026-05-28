Björkgården söker undersköterska på 100% till boende för yngre med
2026-05-28
Stora Sköndal ligger alldeles intill sjön Drevviken och du kan ta dig hit med buss på ca 10 min från Gullmarsplan. På sommaren finns alla möjligheter att ta vara på den vackra naturen runtomkring.
Nu söker vi undersköterskor till vårt boende för yngre personer med en demenssjukdom, boendet heter Björkgården.
Tillsammans med engagerade kollegor har du som huvudsaklig uppgift att ge stöd åt och skapa en meningsfull vardag för de som bor här. Dessutom lägger vi stor vikt och engagemang gällande att stötta även närstående.
Teamarbete för god kvalitetVi arbetar i team runt den boende med undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut för att kunna erbjuda en hälsofrämjande vård och omsorg av mycket god kvalitet. Det innebär också att du har ett tryggt stöd från kollegor, både omsorgspersonal och övriga yrkesroller.
Vi träffar gärna dig som vill göra livet bättre för de som behöver stöd, vård och omsorg och som delar våra värderingar jämlikhet, omtanke och förändring.
Din roll
Din huvudsakliga uppgift är att ge en god personcentrerad vård och omsorg som ger våra boende en trygg och meningsfull vardag.
Du står våra boende närmast och din kompetens och ditt engagemang är avgörande för kvaliteten på vården och omsorgen. Det innebär också att du anpassar dig efter olika situationer och efter de boendes önskemål och behov.
Vi lägger stor vikt vid ett gott, situationsanpassat bemötande, där du i varje möte arbetar för att göra det lilla extra. Du sköter ett visst medicinskt omvårdnadsarbete utifrån delegering av sjuksköterska.
På Björkgården arbetar vi ständigt med att utveckla kontaktmannaskapet för att skapa goda relationer gentemot den boende och dess närstående för att skapa trygghet och en meningsfull tillvaro.
Som medarbetare på Björkgården ingår aktiviteter som en stor del av arbetsdagen för att bidra till ökad stimulans och välbefinnande för våra boende, det kan vara allt från promenader, sångstunder och utflykter. Verksamheten har en minibuss som används flitigt.
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har erfarenhet av att arbeta i omsorgen med demenssjuka personer. Meriterande är om du är Silviasyster eller annan likvärdig kompetens.
Du behöver ha goda kunskaper i det svenska språket både gällande tal och skrift samt god datorvana.
Dina personliga egenskaper är viktigastFör att du ska trivas hos oss är det viktigt att du har engagemang och viljan att vara med och driva en demensvård av högsta kvalitet. Som person ser vi gärna att du är innovativ, handlingskraftig, ansvarstagande och flexibel. Du är ansvarsfull och driven att utföra kvalificerat och personligt omvårdnadsarbete.
Vi är en idéburen och icke vinstutdelande organisation inom stöd, vård, omsorg, utbildning och forskning. Att vi inte delar ut någon vinst gör att vi kan satsa alla resurser på att utföra vårt uppdrag så bra som möjligt. Sedan 1905 har verksamheter inom Stiftelsen Stora Sköndal utvecklats, förändrats och förbättras. Vissa verksamheter består, andra är helt nya. Men en sak förändras inte: Vi arbetar fortfarande utifrån övertygelsen om alla människors lika värde.
Varje dag vill vi göra livet bättre för alla de människor vi möter i våra verksamheter. Idag är vi ca 1100 medarbetare, både månadsanställda och timanställda som tillsammans arbetar mot vår vision - ett samhälle med en självklar plats för alla. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - jämlikhet, omtanke och förändring.
Läs mer om oss på www.storaskondal.se
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: marie.hedin@storaskondal.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Stora Sköndal
128 64 SKÖNDAL Arbetsplats
Björkgården - boende för yngre med demenssjukdom, Nils Brincks Väg 1, 128 64 Sköndal, Sverige Jobbnummer
9932423