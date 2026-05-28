Interim Inköpschef Till Emba
Operativ inköpschef till EMBA Machinery i Örebro
Är du analytisk, affärsdriven och trivs i en miljö där strategiskt arbete gör verklig skillnad samtidigt som du vill vara del i det dagliga arbetet på en inköpsavdelning?
Då vill vi att du läser vidare!
Vi söker nu en t.f inköpschef som får en central roll i att utveckla och stärka EMBAs inköpsteam, arbeta med leverantörsstrategierna för framtiden och samtidigt, till stor del, vara med och se till att det dagliga inköpsarbetet flyter på.
Välkommen att bli en del av EMBAs team!
Uppdraget startar via Oak Consulting som ett interimsuppdrag fram till årsskiftet då nuvarande inköpschef är föräldraledig.
Om rollen
Som inköpschef arbetar du tillsammans med och stöttar inköpsteamet som består av 4 medarbetare. Du ansvarar för att utveckla och implementera företagets inköpsstrategi samt säkerställa konkurrenskraftiga leveranser av produkter och tjänster. Du samarbetar nära med leverantörer och interna projekt för att driva förbättringar och skapa långsiktiga affärsrelationer.
I din vardag kommer du bland annat att:
Ansvara för och vara del i upphandlingar och avtal med leverantörer av produkter och tjänster
Utveckla och implementera inköpsstrategier
Följa upp, analysera och utveckla leverantörsbasen
Driva förändrings- och förbättringsprocesser
Säkerställa leveranser, konkurrenskraftiga priser och hög kvalitet på inköpt material
Delta i utvecklingsprojekt kopplade till nya produkter
Vem söker vi?
Vi söker dig som vill ta ansvar, stötta och utveckla inköpsteamet samtidigt som du är en stor del av vardagen och det löpande arbetet som hanteras på avdelningen. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda medarbetare direkt eller i projekt.
Du är strukturerad och analytisk, med ett naturligt affärsdriv och förmåga att fatta välgrundade strategiska beslut. Du trivs med, och har erfarenhet av förhandling som du kombinerar med professionalitet och ett tryggt och relationsskapande arbetssätt. I internationella affärssammanhang rör du dig obehindrat och trivs i en roll där du får bygga långsiktiga samarbeten. Du är branschkunnig med en god förståelse för leverantörsmarknaden och inköpsprocesser.
Du har:
Relevant akademisk utbildning inom ekonomi, teknik, supply chain eller motsvarande
Dokumenterad erfarenhet av strategiskt inköpsarbete, gärna inom tillverkningsindustrin
God kunskap inom förhandlingsteknik och avtalshantering, inklusive viss juridisk förståelse
Stark kommunikativ förmåga på både svenska och engelska
Erfarenhet av att driva strategiska samarbeten med nyckelleverantörer
Om EMBA
EMBA Machinery AB - Ledande inom hållbara konverteringslösningar för wellpappindustrin.
Vi utvecklar, tillverkar och levererar högkvalitativa konverteringsmaskiner som möter den globala wellpappindustrins behov. På EMBA i Örebro är vi cirka 170 anställda som arbetar med hela värdekedjan från FoU till tillverkning, försäljning, service och support. Tillsammans med våra systerbolag i USA och Tyskland samt försäljningsrepresentanter världen över har vi en stark global närvaro.
Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra våra produkter och processer, samtidigt som vi skapar en bättre arbetsmiljö genom att uppmuntra våra medarbetares engagemang och möjligheter till personlig utveckling. Kunddriven utveckling och engagerade medarbetare har lett till att EMBA är en av de ledande aktörerna på marknaden.
Välkommen med din ansökan!
EMBA samarbetar med Oak Consulting i denna rekrytering. Vid frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till HR-konsult Maria Roseen på tel. 070-259 05 07.
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 14 juni. Vi läser ansökningar och bjuder in till intervju löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7803928-2022403".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oak Consultant Group AB
