Junior Matematiker
Thunderkick AB / Matematikerjobb / Stockholm
2026-05-28
"Matematik är mer än bara modeller, sannolikheter och utfall. Det handlar om att skapa känslan i ett spel, bygga rytm och förstå hur varje siffra påverkar spelarupplevelsen. Som Junior Matematiker på Thunderkick får du möjlighet att utveckla dina kunskaper och lära dig hur siffror kan förvandlas till underhållning."
Plats: Stockholm, Sverige (hybrid)
Anställningsform: Heltid
Bransch: iGaming / Slotspelutveckling
Välkommen till Thunderkick!
Med ambitiösa planer för tillväxt och expansion in i en ny fas för bolaget söker vi nu en junior matematiker.
Kliv in i framtiden för utveckling och distribution av slotspel, där nyfikna och ambitiösa människor har de bästa möjligheterna att växa och utvecklas. Om du är en person som gillar problemlösning, kreativitet och att omsätta idéer till verklighet kommer du att känna dig hemma här.
Om Rollen
Vi söker en junior matematiker som vill vara med och utveckla matematiken bakom våra slotspel - själva grunden i spelupplevelsen. Detta är en fantastisk möjlighet för dig som vill kombinera ditt intresse för matematik med kreativitet, spel och innovation.
I rollen kommer du att arbeta tillsammans med erfarna matematiker och successivt bygga upp kunskap kring hur spelmodeller designas, balanseras och analyseras. Utöver ditt närmaste team matematiker kommer du att samarbeta nära designers, utvecklare och produktägare för att skapa engagerande och underhållande spelupplevelser.
Ansvarsområden
Designa, prototypa och balansera matematiska modeller för slotspel
Utveckla simuleringar och analyser för att förstå och förbättra spelupplevelsen
Samarbeta med speldesigners, utvecklare och andra team för att säkerställa hög kvalitet i spelen
Bidra till dokumentation och verifiering av matematiska modeller
Lära dig och arbeta med regulatoriska krav och spelrelaterade regelverk
Om Dig
Du är nyfiken, analytisk och tycker om att lösa problem. Du har ett genuint intresse för matematik och spel och trivs i en kreativ miljö där samarbete och lärande är en naturlig del av vardagen. Du är prestigelös, kommunikativ och vill utvecklas tillsammans med teamet.
Vi förväntar oss:
Examen inom matematik, statistik eller liknande område
Ett stort intresse för sannolikhetslära, statistik och analys
God problemlösningsförmåga och analytiskt tänkande
Intresse för programmering och tekniska verktyg för analys och simulering
Förmåga att kommunicera och dokumentera på ett tydligt sätt
Ett genuint intresse för spel och underhållning
Att du redan bor i Stockholmstrakten eller är på väg att etablera dig här
Meriterande:
Erfarenhet av programmering i objektorienterade språk
Erfarenhet av Excel, PowerBI eller andra analysverktyg
Intresse för kvantitativ analys och databaser
Förståelse för svenska
Varför jobba hos oss?
Arbeta i ett team av passionerade kreatörer som värdesätter kreativitet, humor och kvalitet
Vara en del av en studio som uppmuntrar innovation, experimenterande och personlig utveckling
Lära dig av erfarna kollegor i en stöttande och flexibel arbetskultur
En kultur byggd på förtroende, samarbete och glädje
Rekryteringsprocess
En enkel och transparent process:
Ansökan - Skicka in ditt CV/portfolio
Introduktionssamtal - Ett kort telefonsamtal om dig, oss och rollen
Kompetenssteg - Intervju eller tekniskt moment beroende på roll
Team Fit - Träffa teamet du kommer att arbeta med
Erbjudande - Om vi är överens, välkommen ombord
Livet på Thunderkick
Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats med fantastiska kollegor, kreativ energi och många möjligheter att utforska nya idéer. På vårt centralt belägna kontor i Stockholm, bara några minuter från T-Centralen, erbjuder vi en inspirerande arbetsmiljö för samarbete och skapande. Sociala aktiviteter, hybridarbete, fikastunder och ett balanserat tempo gör Thunderkick till en plats där du kan utvecklas, prestera och samtidigt trivas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thunderkick AB
(org.nr 556882-3842), https://www.thunderkick.com/
Vasagatan 11 Plan 8
)
111 20 STOCKHOLM
