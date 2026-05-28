Enhetschef i samverkan till Stöd till arbete och Matchningskontoret
2026-05-28
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens åtaganden enligt skollagstiftning för gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, svenskundervisning för invandrare. Nämnden ansvarar även för arbetslivsinriktad rehabilitering, samt för den kommunala flyktingmottagningen. Vi samverkar för att kommunens medborgare ska lära, utvecklas och kunna leva ett självständigt liv. Vi har Sveriges viktigaste jobb - vårt uppdrag är att ge framtidstro.
Arbetsmarknads- och integrationsavdelningen ingår som en part i samverkansplattformen Arbetsmarknadstorget.
Ditt uppdrag
Tjänsten innebär att du för närvarande är chef för delar av verksamheten Stöd till arbete och Matchningskontoret tillsammans med nuvarande enhetschef. Som en av två enhetschefer ansvarar du för ledning, planering, samordning och utveckling av enhetens verksamhet. Du har enhets-, ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar. I uppdraget ingår att leda i komplex samverkan med övriga parter inom samverkansplattformen. I arbetet kan det ingå att svara på remisser samt annan administration mot huvudman.
Du ingår i ledningsgruppen för Arbetsmarknadsavdelningen och rapporterar till verksamhetschef.
Om dig
Vi söker dig som har högskoleutbildning med samhällsvetenskaplig, beteendevetenskaplig, rehabilitering eller pedagogisk inriktning. Du har arbetat i flerpartssamverkan och har god kännedom om våra samverkanspartners (Försäkringskassan, Arbetsförmedling, Region Västerbotten, Kriminalvården). Du har dessutom erfarenhet av strategiskt ledningsarbete i flerpartssamverkan. Du har erfarenhet av arbete med arbetsmarknadsstatistik och uppföljning. Vi ser gärna att du är utbildad i någon av Supporteds metoder, Empowerment och Tjänstedesign.
Du ska ha erfarenhet av att leda processer i samverkan och ha god kännedom om förändringsledning. Verksamheten är certifierad enligt ISO 9001 därför ser vi gärna att du har erfarenhet av att arbeta med kvalitetsledning enligt detta system. Du har arbetat inom offentlig förvaltning och är van att arbeta i en politikerstyrd verksamhet. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift.
Att leda i flerpartssamverkan utifrån det egna uppdraget med gemensam målbild kräver förmåga att förstå sin egen roll, sitt eget uppdrag och samtidig arbeta för helheten och övriga parter i samverkan. Detta kräver lyhördhet, förmåga att förstå andra parters roll/uppdrag/regelverk och att kunna arbete mot gemensamt uppsatta mål.
Vi söker dig som har goda kunskaper och erfarenheter om arbetsmarknaden och vilka villkor som ställs i arbetslivet. Du har kunskaper om vilka vägar och sätt det finns att etablera sig på arbetsmarknaden samt erfarenhet av att arbeta med människor i behov av stöd. Du har erfarenhet inom området psykisk ohälsa, rehabilitering samt funktionsnedsättningar. Erfarenhet av samverkan med civilsamhället är meriterande.
Du tar ett stort eget ansvar och har ett gott självledarskap. Du har god självkännedom och är trygg i dig själv. Du har förmåga att skapa förtroenden, vara empatisk och se möjligheter. Förmåga att lyfta blicken och se utvecklingsbehov utifrån ett samhällsperspektiv. Arbetet är komplext med många kontaktytor där du behöver vara kreativ, flexibel och lösningsfokuserad.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Du behöver inte bifoga ett separat personligt brev om du inte vill, men se till att besvara urvalsfrågorna utförligt samt bifoga CV.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare liv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: Flytta - Umeå kommun
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå kommun
(org.nr 212000-2627), http://www.umea.se/ledigajobb
Skolgatan 31A (visa karta
)
901 84 UMEÅ Arbetsplats
Gymnasie- och vuxenutbildning, Arbetsmarknad och integration Kontakt
Maria Lindgren, Vision 090-161886 Jobbnummer
9932438