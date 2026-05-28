Engagerad och driven lunchkock till The Box Hotel
2026-05-28
Det finns en anledning till att det är just du som önskar bli en del av Strawberry. Du ser möjligheter på våra 100 destinationer. Du tror du kommer passa in i vår mångfald bland 18.000 anställda. Du är exalterad över våra fantastiska hotellkedjor och du har energi, mod och begeistring så det räcker och blir över. Vill du veta mer om oss? Vi ser fram emot din ansökan! Quality HotelTM är en del av Strawberry.
Om tjänstenVi söker nu en engagerad och yrkesstolt kock som vill vara med och skapa matupplevelser för våra konferens-, hotell- och eventgäster. Du blir en del av ett professionellt köksteam där samarbete, kvalitet och arbetsglädje står i centrum.Tjänsten innebärSom kock på The Box Hotel arbetar du i ett varierat kök där ingen dag är den andra lik.Du deltar aktivt i både planering, produktion och genomförande och bidrar till att våra gäster får en förstklassig matupplevelse.Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av:
Tillagning av konferensluncher, lunch till externa gäster samt eventmåltider
Förberedelser och mise en place inför dagens service
Säkerställande av rutiner kring livsmedelshygien, egenkontroll och livsmedelssäkerhet
Medverkan i menyutveckling och förbättringsarbete
Aktivt arbete med svinnreducering och resurseffektiv produktion
Samarbete med köksteamet för att säkerställa hög kvalitet och god service
Bidra till en positiv arbetsmiljö och ett gott samarbete mellan avdelningar
Tjänsten är på 80% och arbetstiderna innefattar dagtid med ett kvällspass/vecka enligt schema.Vi söker dig som
Har minst 5 års erfarenhet av arbete som kock
Har god erfarenhet av matlagning från grunden
Har god kunskap om livsmedelshygien och egenkontroll
Behärskar svenska i tal och skrift
Trivs i ett varierande arbetstempo och är lösningsorienterad
Är strukturerad, ansvarstagande och kvalitetsmedveten
Är en lagspelare som gärna gör det lilla extra för att nå resultat både individuellt och som team
Har ett genuint intresse för råvaror, matlagning och gastronomisk utvecklingPubliceringsdatum2026-05-28Körkortskrav
Meriterande
Erfarenhet från hotell-, konferens- eller restaurangverksamhet
Erfarenhet av arbete med större produktionsvolymer
Erfarenhet av specialkost och allergihantering
Utbildning inom restaurang och livsmedel
Varför välja Quality HotelTM & Strawberry?
Vi erbjuder mer än bara ett jobb - vi erbjuder en plats där du kan växa, både personligt och professionellt. På Quality HotelTM tror vi på generös gästfrihet, och det gäller även vår personal. Hos oss får du:
En dynamisk och snabb arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik.
Möjligheter till karriärutveckling och tillväxt inom Strawberry-gruppen.
Personalrabatter och förmånliga vänner- och familjepriser på våra 200+ hotell.
Fyra gratis hotellnätter varje år.
25 % rabatt på mat och dryck på alla våra restauranger och barer.
Fantastiska erbjudanden på upplevelser, resor, shopping och mycket mer.
Om Strawberry
Strawberry är inte vilket företag som helst i hotellbranschen - vi är en rebell med ett varmt, bultande hjärta. Strawberry är en portal till en värld av mer än 240 hotell, 120 restauranger och 20 spaanläggningar, där vi skapar tusentals upplevelser varje dag. Strawberry bygger på våra kärnvärden: energi, mod och entusiasm. Vårt team, bestående av 20 000 skickliga medarbetare från mer än 166 länder, är det som får oss att växa.
Förbered dig på att skapa oförglömliga ögonblick tillsammans med oss!
Ansök idag för att bli en del av vårt team och skapa oförglömliga gästupplevelser! Vi går igenom ansökningarna löpande, så vänta inte - tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Strawberry Services AB
(org.nr 556828-7790)
582 78 LINKÖPING Arbetsplats
Quality Hotel The Box Kontakt
Rekryterare
Ulrika Thörn ulrika.thorn@strawberry.se +46768948471 Jobbnummer
9932420