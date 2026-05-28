Master Planning Lead till vår kund
Adding People AB / Maskiningenjörsjobb / Jönköping
2026-05-28
Därför är du viktig
Vår kund stärker sin planeringsförmåga och söker nu en Master Planning Lead som vill vara med och bygga något som faktiskt håller. Det är en roll med ett tydligt mandat att forma hur bolaget planerar på taktisk nivå, med masterplanen som nav och beslutsunderlag som verktyg.
Uppdraget handlar om att skapa en datadriven grund att stå på och säkerställa att MPS är det levande och trovärdiga styrdokument det är tänkt att vara. Få roller ger den kombinationen av analytisk tyngd, verksamhetsnärhet och verklig påverkanskraft.
Det här är företaget
Vår kund är ett etablerat, privatägt industribolag med verksamhet i flera produktionsenheter och en omsättning på drygt 650 MSEK. De levererar avancerade formsprutade plastsystem och komponenter till europeisk industri och har världsledande tillverkare bland sina kunder. Ägarskapet är långsiktigt och kulturen präglas av ett genuint intresse för att göra saker bättre.
Vår kultur
Bolaget bygger en kultur som inte nöjer sig med det invanda. Medarbetarna uppmuntras att tänka själva, tänka nytt och tänka längre. Att utmana det etablerade är inte ett projekt eller ett initiativ, det är sättet de arbetar varje dag. Med respekt, engagemang och ansvar, och alltid med kunden i fokus.
Fokus i din roll
Kärnan i uppdraget är att äga och utveckla planneringsfunktionen. Det innebär att MPS alltid är uppdaterad, realistisk och förankrad i verkliga förutsättningar, och att den används som ett aktivt styrinstrument snarare än ett dokument som lever sitt eget liv.
Det handlar om att analysera kapacitet och beläggning, stämma av mot kundprognoser och inköpsbehov, och fånga upp risker och obalanser innan de blir problem. I det arbetet driver den här personen också S&OP-processen och ser till att rätt beslut fattas i rätt forum, med rätt underlag.
Konkret innebär rollen att driva masterplaneringen och säkerställa att MPS speglar verkligheten, hålla ihop kapacitet, material och bemanning i ett sammanhängande planeringsperspektiv, leda S&OP och facilitera tvärfunktionella planeringsmöten, bygga upp scenarier och prognoser som stödjer verksamhetens beslutsfattande, följa upp prognosprecision, planstabilitet och servicegrad samt säkerställa hög kvalitet i masterdata och hantera EDI-flöden och kundprognoser.
Om vi får önska
Vi söker dig som har mångårig erfarenhet av masterplanering eller taktisk planering i tillverkande industri. Du förstår hur en MPS byggs upp, hur den hänger ihop med kundorder, kapacitet och materialflöde, och du vet vad som krävs för att den ska vara tillförlitlig över tid.
Du är analytisk och strukturerad, van att arbeta datadrivet i ERP och planeringsmiljöer och har erfarenhet av kapacitetsplanering och scenarioarbete. Du har också känsla för hur masterplanen behöver kommuniceras och förankras i en organisation med flera funktioner och intressen. Erfarenhet från bolag med flera produktionsenheter är meriterande, liksom kunskap om Power BI eller liknande analysverktyg.
Som person är du trygg, kommunikativ och van att skapa samsyn i tvärfunktionella sammanhang. Du kan förklara konsekvenser av planeringsbeslut på ett sätt som landar, och du trivs med att ta ansvar för helheten.
Är det rätt plats för dig?
Det här är en roll för den som vill äga sin process på riktigt och göra faktisk skillnad i hur ett industribolag styr sin verksamhet framåt. Som Master Planning Lead får man mandat att forma masterplaneringsprocessen från grunden, skapa den stabilitet och framförhållning som bolaget behöver och vara den person som håller ihop det taktiska perspektivet.
Det är en roll som passar dig som trivs med att vara nära verksamheten, gillar att lösa komplexa planeringsfrågor och vill ha utrymme att utveckla och förbättra på lång sikt.
Bra att veta
Placering: On site, Jönköping/Småland
Rapporterar till: Operations Director
Vi träffar kandidater löpande, visa ditt intresse snarast.
Frågor? Kontakta rekryteringskonsult Martin Olofsson Carlbom, Addpeople, på 076-163 02 12 eller martin@addpeople.nu
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-27 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adding People AB
(org.nr 559161-8714)
553 17 JÖNKÖPING Arbetsplats
Addpeople Jobbnummer
9932425