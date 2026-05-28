Förvaltare till Riksbyggen i Helsingborg
2026-05-28
Riksbyggen är ett kooperativt företag som innebär att vi är medlemsägda och att vi arbetar efter våra fyra kärnvärden: Nytänkande, Trygghet, Samverkan och Långsiktighet. Vi utvecklar hållbara boendemiljöer genom att både skapa nya bostäder och förvalta fastigheter. Som en av Sveriges största aktörer inom såväl bostadsutveckling som fastighetsförvaltning finns vi för bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare. Oavsett dina intressen eller mål, är du alltid välkommen hos oss.
Framtiden är här - och den börjar hos oss på Riksbyggen!
Vi är ett kooperativt företag som driver hållbara boendemiljöer och är en av Sveriges största fastighetsförvaltare. Vi söker två erfarna förvaltare av hyresbostäder till vårt bestånd i Helsingborg och andra delar av Skåne som vill vara med och forma framtidens fastighetsförvaltning - tillsammans med oss och våra kunder!
Hos oss gör du skillnad!
Vill du ha en nyckelroll där du kombinerar affärsmässighet, kundfokus och hållbarhet? Hos oss får du möjligheten att påverka på riktigt. Som förvaltare för våra hyresbostäder har du en nyckelroll i att utveckla fastigheterna, stärka kundrelationerna och skapa långsiktigt attraktiva boendemiljöer för hyresgästerna. Du är en viktig partner till våra kunder och säkerställer att fastigheterna håller högsta kvalitet - både idag och på lång sikt.
Tillsammans med ett engagerat och kompetent kundteam driver du arbetet framåt med fokus på hållbarhet, struktur och kvalitet. Du arbetar brett och strategiskt - från budgetansvar och underhållsplanering till uppföljning, utveckling och nöjda hyresgäster. Självklart ser du till att lagar, regler och krav efterlevs med hög professionalism.
Vårt fastighetsbestånd finns i Helsingborg och andra storstäder i Skåne, där du får en varierad och dynamisk vardag med stort eget ansvar och möjlighet att påverka.
Vill du vara med och skapa hållbara och attraktiva boendemiljöer för framtiden? Då kan det här vara rollen för dig.
Du kommer bland annat att:
Leda och säkerställa leverans av förvaltningstjänster
Arbeta proaktivt för hållbara lösningar och hög kundnöjdhet bland hyresgäster
Ta fram fastighetsbudgetar och prognoser samt följa upp och analysera driftnetto
Koordinera kundteam och skapa effektiva arbetsflöden
Säkerställa att fastigheterna uppfyller gällande lagar, regler och myndighetskrav
Uppdatera och utveckla underhållsplaner samt upphandla och följa upp åtgärder
Du bidrar med din kompetens och ditt engagemang
Vi söker dig som är kundorienterad och motiveras av att bygga långsiktiga relationer.
Du är en självgående person som är ansvarstagande och arbetar mot tydliga mål.
Med din problemlösningsförmåga och goda kommunikationsstil - både i tal och skrift - bidrar du till trygga samarbeten och nöjda kunder. Att arbeta digitalt ser du som en självklarhet, och du har god datorvana.
Vi söker dig som har:
Universitets-, högskole- eller KY-utbildning inom fastighetsförvaltning
Minst tre års erfarenhet av förvaltning av hyresbostäder
Gedigen byggteknisk kompetens med mångårig erfarenhet inom byggteknik och tekniska system
Erfarenhet av att ha ansvar för driftsnetto för fastigheter
Bred erfarenhet inom underhållsplanering och driftoptimering
Erfarenhet av förvaltningsavtal, upphandlingar och projektledning
Goda kunskaper inom ny teknik så som AI, IoT, smarta styrsystem och digitala verktyg för energi- och driftoptimering
Körkort B och tillgång till egen bil är ett krav (resor mellan förvaltningsobjekten ingår)
Vad vi erbjuder:
En möjlighet att vara med och forma framtidens fastighetsförvaltning
En utvecklande roll med möjlighet att växa inom företaget i ett engagerat team
Ett arbete där du verkligen gör skillnad och bidrar till hållbar samhällsutveckling
Du får full tillgång till all den breda fastighetskompetens som finns inom Riksbyggen
Den här tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placeringsort i Helsingborg. Riksbyggen tillämpar provanställning.
Kontaktuppgifter och ansökan
Skicka in din ansökan via www.riksbyggen.se
under Lediga jobb så snart som möjligt. Vi arbetar med löpande urval, så tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum - ansök därför redan idag!
Vid frågor om tjänsten, kontakta Josefin Chapovalova på Isaksson Rekrytering via telefonnummer 076-000 11 97 eller e-post: josefin@isakssonrekrytering.se
. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Övrigt Som anställd på Riksbyggen förväntas du också vara ledamot i någon/några bostadsrättsföreningar, i de fall du har ledamotsuppdrag så utgår ett ansvarsarvode. Klicka HÄR (https://youtu.be/8iiv5V-tjcg?si=XwP3dJxkXaiCSsvL)
om du är nyfiken på Riksbyggen. Till rekryteringskonsulter, annonssäljare etc. Vi har redan beslutat vilka vi samarbetar med vid rekryteringar samt var vi vill synas. Vi undanber oss därför kontakt från försäljare i dessa frågor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Detta är ett heltidsjobb.
https://www.riksbyggen.se/
252 78 HELSINGBORG
För detta jobb krävs körkort.
Riksbyggen ekonomisk förening
Senior Rekryteringskonsult
Josefin Chapovalova josefin@isakssonrekrytering.se +46760001197
