Deployment Manager till Hogia Public Transport Systems
Vi är ett bolag inom Hogia-gruppen som tillhandahåller IT-system för kollektivtrafikens aktörer i Norden - med ambitionen att göra resandet enklare och effektivare för både resenärer och operatörer. HPTS är marknadsledande inom offentlig sektor och verkar idag på en tvådelad marknad: traditionellt med trafikhuvudmän inom offentlig sektor, men med växande affär även mot privata trafikoperatörer.
Bolaget befinner sig i en viktig fas där affärsmodellen utvecklas, marknaden breddas geografiskt och nya kundsegment bearbetas. Vill du vara med och bygga upp och professionalisera arbetssättet för driftsättning och projektledning i en verksamhet med högt tempo, många kontaktytor och stor påverkan på affären? Vi söker nu en Deployment Manager som kombinerar operativ styrning med ett tydligt ansvar för att utveckla arbetssätt, team och leveransförmåga.
Om rollen
Som Deployment Manager (Driftsättningsansvarig) tar du ett helhetsansvar för våra driftsättningar och projektleveranser - från planering och koordinering till stabil överlämning och kontinuerlig förbättring. I rollen får du möjlighet att skapa struktur, tydlighet och förutsägbarhet i leveranserna samtidigt som du leder människor, driver projekt framåt och utvecklar arbetssätt som stärker både kvalitet och kundnytta.
Rollen innebär ett samlat ansvar för att planera, samordna och följa upp flera parallella projekt och driftsättningar. Du driver arbetet från uppstart till överlämning och säkerställer att aktiviteter, resurser, tidplaner och beroenden hanteras på ett effektivt och strukturerat sätt.
Du kommer att:
Upprätta och förankra projekt-, tids- och resursplaner
Samordna interna och externa resurser
Säkerställa uppföljning av status, risker, kvalitet, kostnader och avvikelser
Driva beslut och aktiviteter framåt tillsammans med flera olika funktioner
Dokumentera genomförande, beslut och lessons learned
Säkerställa strukturerad överlämning till förvaltning och support
Utveckla processer, mallar och gemensamma arbetssätt för projekt och driftsättning
Rollen har en bred kontaktyta mot ledning, KAM/Sales, teknik, produkt, support, förvaltning, kunder och externa parter.
Du kommer även att ha personalansvar för ett mindre team och spela en viktig roll i att skapa tydlighet, struktur och framdrift i det dagliga arbetet.
Vi söker dig som
Vi tror att du är en erfaren projektledare eller leveransansvarig som trivs i komplexa miljöer där många aktiviteter pågår parallellt och där framgång bygger på struktur, tydlighet och genomförandekraft.
Vi ser gärna att du har:
Dokumenterad erfarenhet av projektledning, leveransledning eller driftsättning
Erfarenhet av att driva flera parallella projekt samtidigt
God förståelse för projektstyrning, riskhantering och resursplanering
Erfarenhet av att samordna och kravställa mot flera olika intressenter
God ekonomisk förståelse och vana av budget- och resultatuppföljning
Erfarenhet av ledarskap och personalansvar
God system- och verksamhetsförståelse, gärna från SaaS, systeminförande eller annan projektintensiv verksamhet
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
ISO 27001
Informationssäkerhet
Ledningssystem
Revisioner och förbättringsarbete
Som person
För att lyckas i rollen behöver du vara:
Drivande och initiativtagande
Strukturerad och uthållig
Tydlig och trygg i din kommunikation
Lösningsorienterad och pragmatisk
Bekväm med att kravställa och följa upp
Duktig på att skapa samarbete och samsyn mellan olika funktioner
Du har förmågan att hålla ihop helheten utan att tappa detaljerna och trivs i en roll där du får kombinera ledarskap, koordinering och operativt genomförande.
Vi erbjuder
Här får du möjlighet att:
Vara med och utveckla och professionalisera arbetssätt och processer
Ta en nyckelroll i verksamheten med stor påverkan
Arbeta nära både verksamhet, teknik och ledning
Bidra till förbättringsarbete inom kvalitet, informationssäkerhet och ledningssystem
Utvecklas vidare inom ledarskap, leveransstyrning och verksamhetsutveckling
Välkommen med din ansökan! Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Frågor om tjänsten besvaras av People Experience Manager, Olof Kinell, olof.kinell@hogia.se
Om Hogia-gruppen
Hogia utvecklar, säljer och supportar programvaror och IT-system för företag som effektivt vill fokusera på sina verksamheter i stället för krånglig och tidsödande administration. Vi erbjuder allt från mindre löne- och bokföringsprogram för småföretagaren till kompletta, branschspecifika IT-lösningar och -system för exempelvis kollektivtrafik, åkerier, godsterminaler, revisionsbyråer och fastighetsbolag. I Hogiagruppen finns 30 operativa bolag, som vart och ett verkar inom ett väl definierat verksamhetsområde. Vår organisationsform bygger uttalat på småskalighet och entreprenörsanda. Företagskulturen skapar engagerade medarbetare. Tillsammans ger vi våra kunder de bästa tänkbara affärslösningarna. Hogia startade sin verksamhet 1980 i Stenungsund. I dag har den privatägda koncernen totalt 650 anställda på kontor i Sverige, Norge och Finland. Mer information om Hogia finns på www.hogia.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-24
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hogia Service AB
444 47 STENUNGSUND Arbetsplats
