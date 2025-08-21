Volvosteget 2025-2026 Skövde
Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina- och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Vårt huvudkontor finns i Göteborg, Sverige, och vår aktie är noterad på Nasdaq i Stockholm, Sverige.
Hej du!
Är du nyfiken på en framtid inom en spännande bransch? Då kan Volvosteget vara något för dig!
Vad är Volvosteget?
Volvosteget är Volvokoncernens yrkesinriktade utbildning som kombinerar jobb, praktik och teori. Här får du lära dig från grunden, jobba praktiskt och vara en del av ett stort företag som bygger framtidens fordon. Samtidigt får du lön, ledighet och stöd längs vägen. Du behöver ingen tidigare erfarenhet av industrin för att kunna söka. Det spelar heller ingen roll vilken inriktning du har gått, bara du har en examen från gymnasiet. På Volvos fabriker runt om i Sverige tillverkar vi världsledande lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, motorer och drivlinor. För att säkra framtidens kompetens utbildar Volvokoncernen unga som vill satsa på en karriär inom industrin.
Vad erbjuder Volvosteget?
* Jobb och utbildning i ett år.
* Visstidsanställning från 2025-11-03 till 2026-11-02.
* Lön på 21 765 kr i månaden (23 289 kr från januari 2026).
* 35 veckor praktik inom produktion varvat med 12 veckor teori.
* Certifikat som intygar din kompetens och erfarenhet av industrin.
* 3000 kr i friskvårdsbidrag.
Fem veckors betald ledighet, förlagd under jul och sommar.
Vem kan söka?
* Du har en avslutad gymnasieutbildning med ett slutbetyg från treårigt gymnasieprogram. Du har betyg E eller högre i Matematik 1, Svenska 1/SAS 1 och Engelska 5.
* Du är arbetssökande på heltid eller deltid och inskriven på arbetsförmedlingen. Är du inte det idag? Inga problem. Gå till www.arbetsformedlingen.se
och skriv in dig eller kontakta Arbetsförmedlingens kundtjänst på telefon 0771-416 416.
* Du trivs i en miljö där det händer saker, vill utveckla dig själv och tycker det är kul att lösa problem.
* Du behöver ha ett B-körkort för att få en plats på Volvosteget i Skövde
Volvo Group Trucks Operations i Skövde
Volvo Group Trucks Operations - Powertrain Production i Skövde är en viktig del av AB Volvo och en ledande aktör inom motortillverkning. Här arbetar vi tillsammans för att forma framtidens hållbara transportlösningar. Vi producerar motorer och komponenter i olika storlekar och varianter som används i bland annat lastbilar, bussar, båtar och entreprenadmaskiner. Vår produktion omfattar gjutning, bearbetning och montering - med fokus på kvalitet, innovation och laganda.
Det här är vi - Dina framtida kollegor.
Vi värdesätter laganda och ser varje medarbetares engagemang som en viktig tillgång. Våra olika arbetslag bildar tillsammans ett stort team med omkring 3 800 kollegor - som tillsammans gjuter, bearbetar och monterar produkter i världsklass. Vi är stolta över vår mångfald, här arbetar människor i olika åldrar, med varierande bakgrund och erfarenheter. Vi tror att olika perspektiv stärker oss och bidrar till en dynamisk och inkluderande arbetsmiljö. Varje individ är en värdefull del av helheten och tillsammans strävar vi mot vårt gemensamma mål - att göra Volvo Group världsledande inom hållbara transportlösningar. Vi är också övertygade om kraften i utveckling, där vi utvecklas oss själva, båra team och arbetsuppgifter. Genom att ständigt förbättra våra arbetssätt och processer skapar vi inte bara en effektivare produktion, utan också en ännu bättre arbetsplats! Ersättning
