Vivab söker Gruppchef El
2025-08-12
Vi jobbar helhjärtat för en hållbar framtid med rent och gott dricksvatten, friska vattendrag och minskat avfall. Vivab är ett kommunalt bolag och en viktig aktör inom hållbar samhällsbyggnation på västkustens mittpunkt. Vi vill förändra hur vi bygger våra samhällen och tar hand om våra resurser. Vi gör det genom att erbjuda hållbara vatten- och avfallstjänster och inspirera dig till en hållbar konsumtion. Tillsammans kan vi göra det möjligt!
Vill du vara med och bidra med din ledar- och ingenjörskompetens i samhällskritisk infrastruktur, för att förse Varbergs och Falkenbergs kommuner med rent vatten? Vill du arbeta med något som gör skillnad på riktigt? Är du dessutom en naturlig ledare som ser personalen som verksamhetens viktigaste resurs och förstår vägen till ett lyckat förändringsarbete? Då har vi jobbet för dig!
Vivab söker nu en gruppchef till våra industrielektriker, en nybildad och växande grupp inom underhållsenheten.
Rollen som gruppchef - operativ och strategisk
Som gruppchef för verksamhetens industrielektriker leder du en dagtidsgrupp som idag består av fem personer som har kompetens inom el, automation och instrument. Du ansvarar för gruppens dagliga och långsiktiga el- och instrumentunderhåll samt reservdelshållning. Genom gruppen driver du underhålls- och reparationsarbeten på verksamhetens anläggningar inom spill- och dricksvatten. Anläggningarna innefattar hög- och lågspänning, kraft och belysningsanläggningar, instrument samt till viss del styr och reglerutrustning.
Du förväntas ha regelbundna uppföljningar av den dagliga verksamheten på plats ute på våra anläggningar och har en stor roll i den dagliga styrningen av driftsäkerhetsarbetet i samarbete med UH-chef, driftchefer och övriga gruppchefer, för att på ett effektivt sätt hålla anläggningarnas utrustning på krävd funktion.
Utöver rollen som chef där du har personal- och arbetsmiljöansvar för din grupp kommer du ha ett brett spektrum av arbetsuppgifter såsom;- utveckling och uppföljning av arbetsprocesser- uppföljning av beslut rörande tekniklösningar inom gruppens ansvarsområde- identifiera reservdelsbehov och säkerställa tillgång till relevanta reservdelar- strategiskt arbete med utveckling och upprätthållande av standarder inom området- kravställning och uppföljning av projektleverans
• projektleda underhållsaktiviteter
• arbeta som teknisk expert i fel- och förbättringsutredningar
Vivab befinner sig just nu i en utvecklingsfas, där du i denna roll kommer kunna bidra med kunskap, planering och verkställighet. Du kommer att ha en aktiv roll att driva implementation av ny teknik, nya arbetssätt och processer.Beslut om placeringsort (Varberg eller Falkenberg) tas i dialog med slutkandidater i rekryteringsprocessen.
Vad vi söker hos dig
Som ledare på Vivab är du ett föredöme, visar personlig omtanke och inspirerar dina medarbetare. Du har förmåga att bygga goda relationer och tillit, du är närvarande, lyssnar aktivt och coachar dina medarbetare. Du är lyhörd för andras idéer och behov. Du ser uppföljning som ett naturligt inslag i vardagen och ett sätt att förbättra och utveckla snarare än att kontrollera och begränsa.Uppsatta mål når du genom att formulera och använda strategier och planer. Du har en förmåga att se helhet och förstå komplexa utmaningar. Du är också strukturerad, tydlig och kvalitetsmedveten.
För att lyckas i rollen ser vi att du:- har gymnasie- eller högskoleingenjörsutbildning el-, automationsteknik eller liknande
• har gedigen arbetslivserfarenhet från processindustri, - el, automation, underhåll, projektledning eller liknande
• har kunskap och intresse för både praktiskt och teoretiskt arbete
• har mångårig erfarenhet av att leda en grupp/ varit chef
• är van att arbeta efter standarder och att ta fram detsamma
• har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• B-körkort är ett krav för tjänsten
Det är meriterande med:- dokumenterad kunskap inom underhållsledning och utveckling (typ EFNMS)
• dokumenterad ledarskapsutbildning
Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet är tjänsten säkerhetsklassad och förutsätter godkänd säkerhetsprövning vilket bland annat innefattar registerkontroll från Säpo.
Anställningens omfattning
Anställningsform: TillsvidareanställningOmfattning: HeltidTillträde enligt överenskommelse.
