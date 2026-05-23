Hmshost/avolta Söker Shift Supervisor Till Stockholm-Arlanda Flygplats
2026-05-23
Nu söker vi en Shift Supervisor till HMSHost/Avoltas restaurangenhet 60° Bar & Brewery på Arlanda Flygplats. Vi söker dig som vill arbeta nära teamet och ta ansvar för den dagliga driften! Som Shift Supervisor hos oss får du en nyckelroll där du leder teamet på plats, skapar starka gästupplevelser och bygger en arbetsmiljö präglad av engagemang, kvalitet och arbetsglädje.
Om rollen
I rollen som Shift Supervisor hos HMSHost ansvarar du för den dagliga driften under ditt skift samt säkerställer god service och kvalitet på enheten. Du sätter alltid gästen i främsta rummet och får kunden att känna sig sedd - allt för att ständigt leverera service i toppklass!
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Att leda och arbeta tillsammans med ditt team i driften
Tillsammans med assisterande restaurangchef och restaurangchefen ansvarar du för att verksamheten drivs framåt och arbetar med till exempel försäljningsresultat, arbetsmiljö och bemanning
Följa upp restaurangernas rutiner och säkerställa att matsäkerheten efterlevs
I rollen ingår administrativt arbete såsom planering, schemaläggning och bemanning av personal
Tillsammans med assisterande restaurangchefen/restaurangchefen följa upp finansiella resultat och uppsatta mål
Motivera och utveckla medarbetarna såväl i driftsrelaterade frågor som i sin personliga utveckling
Vem är du?Publiceringsdatum2026-05-23Kompetenser
Erfarenhet inom restaurangbranschen: Minst 2 års erfarenhet av arbete inom restaurangbranschen, med fördjupad kunskap om restaurangdrift och service.
Erfarenhet av att leda och motivera ett team av restauranganställda, med förmåga att skapa en positiv arbetsmiljö och upprätthålla höga standarder.
Utmärkta kommunikationsfärdigheter på svenska, både muntligt och skriftligt, för att effektivt samarbeta med personal och hantera kundrelationer.
Förmåga att organisera och planera arbetsflödet effektivt, inklusive schemaläggning, beställning av varor och övervakning av restaurangens dagliga verksamhet.
Starkt fokus på att erbjuda enastående kundservice, med förmåga att hantera gästklagomål och säkerställa att varje gästupplevelse är positiv.
Förmåga att tänka innovativt och lösa problem på ett effektivt sätt, särskilt under stressiga situationer eller högtryckstider.
God förståelse för hygien- och säkerhetsföreskrifter inom restaurangbranschen, med förmåga att säkerställa att restaurangen uppfyller alla regler och bestämmelser.
Grundläggande förståelse för restaurangens ekonomi och lönsamhet, med förmåga att bidra till att öka försäljningen och maximera lönsamheten.
Förmåga att samarbeta effektivt med andra avdelningar inom restaurangen, såsom kökspersonal, serveringspersonal och marknadsföringsteam.
Beredskap att arbeta kvällar, helger och under högtider, samt förmåga att anpassa sig till förändrade arbetskrav och krav från ledningen.
Vi erbjuder
HMSHost Sweden AB är medlem i VISITA, har kollektivavtal med HRF & Unionen vilket innebär att du omfattas av tjänstepension, försäkringar och lön enligt avtal. Vi erbjuder friskvårdsbidrag, personalparkering och personalrabatt på våra egna enheter och taxfreebutikerna samt vår internationella Training Academy för din personliga utveckling.
Övrigt
Detta är en heltidsanställning. Arbetet är fördelat över veckans alla dagar, tidiga morgnar och kvällar. Du behöver kunna ta dig till och från flygplatsen i stort sett hela dygnet, då vår verksamhet är öppen större delen av dygnet, 365 dagar om året. Flygplatsen är en säkerhetsklassad arbetsplats vilket kräver en godkänd säkerhetsprövning inklusive registerkontroll. Det får inte heller förekomma luckor i din sysselsättning på mer än 28 dagar, om de inte kan styrkas. Säkerställ gärna att dina senaste fem år kan styrkas i form av betyg och intyg och förbered dig innan en eventuell intervju. Mer information om vad säkerhetsprövning innebär hittar du här. Tjänsten tillsätts så snart vi hittat rätt kandidat. Intervjuer sker därför löpande tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag passerat. Varmt välkommen med din ansökan.
Vilka är Avolta/HMSHost?
Vi finns till för att göra resenärer lyckligare genom att maximera varje stund av deras resa - oavsett om de är på språng eller online. Med ett gemensamt utbud av tax-free försäljning, närbutiker, mat och dryck på flygplatser, motorvägar, kryssningar, järnvägar och mer, verkar vi på 5 100 försäljningsställen i över 70 länder. Vårt omfattande utbud innebär att vi är på rätt plats vid rätt tidpunkt för alla resenärer. I Norden erbjuder Avolta tax-free försäljning under varumärket Dufry med 15 butiker på svenska flygplatser och 12 butiker på Helsingfors flygplats, Finland. Under HMSHost-paraplyet driver vi 15 restauranger och caféer på Arlanda flygplats och 15 restauranger och caféer på Helsingfors flygplats. Läs mer om Avolta på avoltaworld.com
9924914