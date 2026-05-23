Hmshost/avolta Söker Kock Till Stockholm-Arlanda Flygplats
2026-05-23
Brinner du för mat och dryck och vill leverera upplevelser med hög kvalitet? Nu söker vi kockar till HMSHost/Avoltas restaurangenhet 60° Bar & Brewery på Arlanda flygplats - bli en del av vårt team och vår resa framåt.
Om rollen
För att trivas i rollen som kock ser vi gärna att du gillar ett högt tempo, kan arbeta både vardagar och helg, lockas av en flygplats internationella atmosfär samt vill leverera en produkt som överträffar gästens förväntan! Tillsammans med dina kollegor ansvara du framförallt för preparering av råvaror, tillagning av maträtter, produktion av sallader och smörgåsar. Övriga arbetsuppgifter kan förekomma som tex. disk och varumottagning.
Rollen som kock omfattar arbetsuppgifter som är vanligt förekommande i ett kök, såsom:
Renlighet & städ av kök och tillhörande beredningsutrymmen
Läsa och följa recept
Allergener
Egenkontroll
Separering & korskontaminering
Vi söker dig som är en social och glad person och som har en hög servicenivå. Du brinner för restaurangbranschen, är kvalitetsmedveten samt kan jobba tillsammans med andra i högt tempo. Du är organiserad, gillar att ha rent och snyggt runt om dig samt kan ta dig an arbetsuppgifter både högt och lågt. Utöver det kommunicerar du obehindrat i tal och skrift i både svenska och engelska.
Restaurang/storköksutbildning eller minst 1-2 års erfarenhet av kockyrket
Utbildning inom matsäkerhet
Erfarenhet av att följa och efterleva rutiner
Noggrann och strukturerad.
Vi erbjuder
HMSHost Sweden AB är medlem i VISITA, har kollektivavtal med HRF & Unionen vilket innebär att du omfattas av tjänstepension, försäkringar och lön enligt avtal. Vi erbjuder friskvårdsbidrag, personalparkering och personalrabatt på våra egna enheter och taxfreebutikerna samt vår internationella Training Academy för din personliga utveckling.
Övrigt
Detta är en deltidsanställning på 75%. Arbetet är fördelat över veckans alla dagar, tidiga morgnar och kvällar. Du behöver kunna ta dig till och från flygplatsen i stort sett hela dygnet, då vår verksamhet är öppen större delen av dygnet, 365 dagar om året.Flygplatsen är en säkerhetsklassad arbetsplats vilket kräver en godkänd säkerhetsprövning inklusive registerkontroll. Det får inte heller förekomma luckor i din sysselsättning på mer än 28 dagar, om de inte kan styrkas. Säkerställ gärna att dina senaste fem år kan styrkas i form av betyg och intyg och förbered dig innan en eventuell intervju. Mer information om vad säkerhetsprövning innebär hittar du här. Tjänsten tillsätts så snart vi hittat rätt kandidat. Intervjuer sker därför löpande tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag passerat. Varmt välkommen med din ansökan.
Vilka är Avolta/HMSHost?
Vi finns till för att göra resenärer lyckligare genom att maximera varje stund av deras resa - oavsett om de är på språng eller online. Med ett gemensamt utbud av tax-free försäljning, närbutiker, mat och dryck på flygplatser, motorvägar, kryssningar, järnvägar och mer, verkar vi på 5 100 försäljningsställen i över 70 länder. Vårt omfattande utbud innebär att vi är på rätt plats vid rätt tidpunkt för alla resenärer. I Norden erbjuder Avolta tax-free försäljning under varumärket Dufry med 15 butiker på svenska flygplatser och 12 butiker på Helsingfors flygplats, Finland. Under HMSHost-paraplyet driver vi 15 restauranger och caféer på Arlanda flygplats och 15 restauranger och caféer på Helsingfors flygplats. Läs mer om Avolta på avoltaworld.com Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
9924915