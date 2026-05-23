Farmaceut på timme till DOZ Apotek i Uppsala, Samariten
DOZ Apotek i Uppsala, Samariten söker en engagerad och driven farmaceut som trivs med att möta kunder och att arbeta i vårt team.Publiceringsdatum2026-05-23Dina arbetsuppgifter
I rollen som farmaceut arbetar du omväxlande med recepthantering, kvalificerad rådgivning av läkemedel och i egenvården, försäljning samt kvalitetsarbete. Du har en viktig roll i apoteket då du genom din kompetens bidrar med att ge bästa råd till våra kunder. En stor del av arbetet handlar om att skapa goda kundrelationer, ge service och arbeta med försäljning.
Välkommen till vårt jättefina apotek beläget mitt i Uppsala med närhet till flera vårdinrättningar, äldreboende och närakuten. Vi är ett ganska stort och trevligt team som nu söker en farmaceut för att göra vårt gäng komplett.
Apotekets öppettider är: 8:00-22:00 alla dagar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad apotekare eller receptarie och som gärna vill skapa goda relationer både till kunder och kollegor. Har du tidigare erfarenhet av arbete som farmaceut i apotek är det meriterande men inte ett krav.
Tjänsten är ett timvikariat under perioden juni till september.Dina personliga egenskaper
Som person trivs du med rådgivning både vid recepthantering och i egenvården och det är viktigt för dig att varje enskild kund får bästa service. Du värdesätter kunskap och vill gärna dela med dig av den. Du är noggrann, ansvarsfull och nyfiken på utveckling samt drivs av att göra skillnad. Du har en god förmåga att bygga förtroendefulla relationer både med kunder och kollegor och trivs med att arbeta i team.
Vi erbjuder
Hos oss på DOZ Apotek får du möjligheten att vara med på en spännande resa där vi tillsammans hjälps åt att nå högre höjder, dagligen. DOZ Apotek är Sveriges nyaste apotek och vi har en vision om att alla ska få råd till en bättre hälsa och hos oss vill vi sänka tröskeln till att må bra. DOZ Apotek - Råd med mera!
Vår organisation präglas av korta beslutsvägar som ger dig som medarbetare möjlighet att vara med och påverka samt att utvecklas. Din personliga utveckling är viktig för oss, därför satsar vi på att alla medarbetare får den kompetensutveckling som behövs. Förutom digitala utbildningar erbjuder vi interna utbildningar inom rådgivning, egenvård, farmakoterapi, produktkunskap och ledarskap. Vi erbjuder dig möjlighet att växa med oss både på den lokala orten och inom vår internationella koncern.
Tillsammans är vi Nytänkande, tar Ansvar, visar Respekt och har alltid Kunden i centrum.
På DOZ Apotek arbetar vi för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför kandidater med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum - skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller för att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö. Bakgrundskontroller sker i slutet av rekryteringsprocessen och alltid i samråd med kandidaten.
För frågor om tjänsten, kontakta Apotekschef Susan, 073 825 5734.
Välkommen till ett apotek som vågar tänka nytt!
DOZ Apotek arbetar dagligen för ett friskare Sverige. DOZ Apotek öppnade sitt första svenska apotek i Eskilstuna i februari 2010, då under namnet DocMorris, under åren 2013 - 2022 gick vi även under namnet LloydsApotek. Idag driver företaget ett 70-tal fysiska apotek runt om i landet och erbjuder en komplett e-handel med läkemedel och ett brett sortiment inom egenvård. DOZ Apotek är ett nytänkande apotek som genom rådgivning och tjänster vill inspirera till att leva ett mer hälsosamt liv. Hos DOZ Apotek möter kunden kompetent och välutbildad personal som är experter inom receptbelagda läkemedel, hud och värk.
DOZ Apotek är en del av CEPD N.V. (Corporation of European Pharmaceutical Distributors N.V.) ett av de ledande företagen på Europas läkemedelsmarknad, med huvudkontor i Amsterdam. CEPD grundades 2008 och förvaltar den tredje största apotekskedjan i Europa med över 1500 apotek i Polen, Litauen och Sverige.
9924917