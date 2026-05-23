Vi söker en Kvalitetsingenjör QA/QC/QE - Stockholm
Vill du arbeta i framkant av kvalitetssäkring med fokus på kunder inom process- och tung industri? På DEKRA bygger vi upp vårt nya affärsområde Quality Assurance and Engineering och söker nu erfarna och drivna kvalitetsingenjörer som vill ta nästa steg i karriären.
OM ROLLEN
Som kvalitetsingenjör hos oss blir du en del av ett expertteam som stöttar våra kunder i komplexa tekniska miljöer. Ditt arbete kommer att omfatta:
Kvalitetssäkring (QA) och kvalitetskontroll (QC) i projekt med höga tekniska krav. Projekten kan innefatta allt från mindre förbättringar av befintliga processer till uppbyggnad av nya produktionsanläggningar med innovativ teknik.
Granskning av svetsande tillverkning, samt tillverkning av rör, pannor och tryckkärl enligt gällande standarder.
Riskbedömningar och leveranskontroller för att säkerställa säkra och effektiva processer.
Inspektion och övervakning av tillverkningsprocesser för att säkerställa efterlevnad av nationella och internationella standarder, som exempelvis EN, PED och ASME.
Du kommer att arbeta som konsult med både svenska och internationella kunder, vilket innebär resor i tjänsten, både nationellt och internationellt.
DIN BAKGRUND
Vi söker dig med flerårig erfarenhet från tyngre industrimiljöer som tillverkande industri, svetsande produktion, kraft- och värmeindustri, petrokemi, processindustrier eller papper & massa eller försvarsindustri.
Du har stor förståelse för kvalitetssäkring och kontroll inom områden som rör, pannor, tryckkärl, stålkonstruktioner och liknande, där tillverkningen ställer höga krav på tekniska och regulatoriska kunskaper.
Flerårig erfarenhet av kvalitetssäkring och kvalitetskontroll, särskilt inom svetsande produktion.
Stark teknisk kompetens inom material, svets och oförstörande provning (OFP).
Gedigen kunskap om regelverk och standarder som EN, PED och ASME.
Meriterande: Certifieringar som IWT/IWE samt erfarenhet av expediting, inspektion och kontroll.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är analytisk, strukturerad och noggrann. Du är en stark kommunikatör och trivs med att bygga relationer samt samarbeta med kunder och kollegor. Din affärsmässighet och problemlösningsförmåga gör att du alltid levererar med hög kvalitet.
VARFÖR DEKRA?
Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande och tekniskt avancerade projekt i en internationell miljö. Vi erbjuder:
Möjligheter att växa i din roll genom utbildning och utvecklande uppdrag
En dynamisk arbetsplats som värdesätter innovation och teknisk kompetens
En chans att arbeta med kunder och projekt som sätter kvalitet och säkerhet i fokus
En teamkänsla, stöd av kollegor där vi hjälper varandra i vardagen
Frihet att ta ansvar och möjlighet att påverka
Balans mellan arbete och fritid
Tjänstepension, friskvårdsbidrag och förmånspaket från Benefits
Sedan starten 1925 har DEKRA varit en ledande aktör inom säkerhet och kvalitet. Vi växer snabbt och erbjuder dig en unik chans att bli en del av vårt framgångsrika team.
Är du redo för nästa steg i din karriär? Hör av dig till Affärsområdeschef Jonas Ahl för mer information.
Jonas Ahl jonas.ahl@dekra.com
