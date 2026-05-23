Vi söker nu projektledare! Leda kundprojekt i tekniskt avancerade miljöer
The We Select Company AB / Civilingenjörsjobb / Solna Visa alla civilingenjörsjobb i Solna
2026-05-23
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos The We Select Company AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige
Vill du ta ansvar för att driva kundprojekt inom process- och tung industri? På DEKRA söker vi en erfaren och engagerad projektledare för att stärka vårt nya affärsområde Quality Assurance and Engineering. Hos oss får du möjlighet att arbeta nära våra kunder och leda deras projekt med höga tekniska krav.
OM ROLLEN
Som projektledare på DEKRA arbetar du som konsult och blir en viktig del av våra kunders projektteam. Du kommer att leda projekt som rör kvalitetssäkring, teknisk utveckling och produktion inom tung industri. Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
Planering, koordinering och genomförande av kundprojekt, där du säkerställer framdrift och leveranser enligt uppsatta mål och tidsplaner.
Ledning av projekt inom tillverkning och teknisk inspektion, exempelvis inom svetsande produktion av rör, pannor och tryckkärl enligt standarder som EN, PED och ASME.
Samarbete med kundens interna och externa intressenter för att lösa tekniska utmaningar och optimera projektets resultat.
Hantering av risker, uppföljning av kostnader och leveranskvalitet samt rapportering till kunden.
Rollen innebär att du arbetar på plats hos våra kunder eller ute på deras projektanläggningar, både nationellt och internationellt.
DIN BAKGRUND
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av projektledning inom tung industri, exempelvis från tillverkande industri, kraft- och värmeindustri, kärnkraft, petrokemi, entreprenadbranschen. Processindustrier, papper & massa eller försvarsindustrin.
Du är van att leda komplexa projekt hos kund och har en gedigen teknisk förståelse för de utmaningar och krav som projekt inom dessa miljöer ställer.Publiceringsdatum2026-05-23Kvalifikationer
Erfarenhet av att leda projekt inom svetsande produktion eller andra tekniskt avancerade områden.
Kunskap om relevanta standarder och regelverk som EN, PED och ASME.
Stark projektledningskompetens, gärna med certifieringar som IPMA, PMP eller motsvarande.
Meriterande: Erfarenhet av kvalitetssäkring eller tekniska inspektioner.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är lösningsorienterad, strukturerad och kommunikativ. Du trivs med att samarbeta med kunder och deras team, och du har förmågan att skapa förtroende och bygga långsiktiga relationer. Din affärsmässighet och förmåga att hantera tekniska utmaningar gör att du levererar resultat som överträffar förväntningarna.
VARFÖR DEKRA?
Vi erbjuder möjligheten att arbeta med utmanande och innovativa projekt i en snabbt föränderlig och tekniskt driven miljö. Vi erbjuder:
Möjligheter att utvecklas i din roll genom utbildning och utmanande kunduppdrag
En arbetsplats där innovation, kvalitet och säkerhet står i fokus
En chans att arbeta med kunder och projekt som bidrar till en hållbar och säker värld
En teamkänsla, stöd av kollegor där vi hjälper varandra i vardagen
Frihet att ta ansvar och möjlighet att påverka
Balans mellan arbete och fritid
Tjänstepension, friskvårdsbidrag och förmånspaket från Benefits
Sedan starten 1925 har DEKRA varit en ledande aktör inom säkerhet och kvalitet. Vi växer snabbt och erbjuder dig möjligheten att bli en del av vårt framgångsrika team.
ANSÖKAN
Är du redo för nästa steg i din karriär? Hör av dig till Jonas Ahl för mer information.Kontaktperson för detta jobb
Jonas Ahl jonas.ahl@dekra.com
0104553039 Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
9924918