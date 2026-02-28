Vitvarumontör
Lugnets Kyl & Tvätt AB / Budjobb / Borås
2026-02-28
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
Är du händig, serviceinriktad och gillar att arbeta självständigt? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2026-02-28Om tjänsten
Som vitvarumontör hos oss kommer du att arbeta med installation, montering och inkoppling av vitvaror hos privatpersoner och företag. Du ansvarar för att arbetet utförs säkert, noggrant och med hög servicekänsla. Dina arbetsuppgifter
Installation och montering av vitvaror (kyl, frys, tvättmaskin, diskmaskin m.m.)
Inkoppling av vatten och el enligt gällande regler
Felsökning och enklare reparationer
Kundkontakt och rådgivning på plats
Dokumentation av utfört arbete
Vi söker dig som
Har erfarenhet av montering/installation, gärna av vitvaror
Har tekniskt intresse och är praktisk lagd
Är noggrann, lösningsorienterad och servieinriktad
Har B-körkort (krav)
Talar och skriver svenska i flytande form (krav)
Elbehörighet eller VVS-kunskap är meriterande.
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning med provanställning
Konkurrenskraftig lön
Servicebil och arbetsverktyg under arbetstid
Trevligt arbetsklimat och engagerande kollegor
Möjlighet till vidareutbildning
Referenser är ett krav och skall bifogas med i ansökan från början! Referenserna kommer kollas!
Skicka din ansökan med CV och personligt brev, märk ansökan med Vitvarumontör. Urval sker löpande!
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
Enbart via mejl
E-post: daniela.raatikainen@elon.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lugnets Kyl & Tvätt AB
(org.nr 556707-1575)
Druveforsvägen 32 (visa karta
)
504 33 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Daniéla Raatikainen daniela.raatikainen@elon.se Jobbnummer
9769333