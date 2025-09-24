Vitvaruinstallatör i Sundsvall

Vi behöver 2 vitvaruinstallatörer med el utbildning och B körkort. Heltid med provanställning Lön enligt transports avtal. Ni ska installera vitvaror och tv hos privat kunder och företag i Västernorrland och Hudiksvall med omnejd. Utgår från Timrå 5 dagar i veckan. krav: B-körkort med kör vana Svenska i tal och skrift. service inriktad
Så ansöker du Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Vill ha på mail E-post: pelle@x-driver.se
Arbetsgivarens referens Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbete i Sundsvall".