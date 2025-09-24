Vitvaruinstallatör i Sundsvall

X-Driver Lotstjänst AB / Fordonsförarjobb / Östersund
2025-09-24


Vi behöver 2 vitvaruinstallatörer med el utbildning och B körkort.
Heltid med provanställning
Lön enligt transports avtal.
Ni ska installera vitvaror och tv hos privat kunder och företag i Västernorrland och Hudiksvall med omnejd.
Utgår från Timrå 5 dagar i veckan.
krav:
B-körkort med kör vana
Svenska i tal och skrift.
service inriktad

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
Vill ha på mail
E-post: pelle@x-driver.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbete i Sundsvall".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
X-Driver Lotstjänst AB (org.nr 559065-0023)
Körfältsvägen 3 (visa karta)
831 38  ÖSTERSUND

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
X-Driver lotstjänst AB

Kontakt
Calle Nilsson
calle@x-driver.se
0706877067

Jobbnummer
9525139

