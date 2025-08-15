Visningsvärd
2025-08-15
, Övertorneå
, Överkalix
, Gällivare
, Kalix
Vi tar endast emot ansökningar i PDF-format.
Vi behandlar inte ansökningar via jobbsajter.
Om dig
Brinner Du för service? Då är detta rätt tjänst för Dig! Vi söker en visningsvärd som kan komplettera vårt team av medarbetare i Pajala. Detta är ett flexibelt extrajobb där Du får utveckla Din sociala och säljande sida.
Du måste ha körkort och ständig tillgång till en bil!Publiceringsdatum2025-08-15Arbetsuppgifter
Du ska hjälpa till att hålla i visningar kring våra objekt i Pajala kommun. Du kommer ha mycket kontakt med spekulanter samt förbereda inför visning.
Lön och förmåner
Lön enligt överenskommelse. Milersättning för bil enligt avtal. Flexibla arbetstider.
Om JNF
Jonas Nilsson Fastighetsförmedling AB är en fastighetsmäklarfirma i Norrbotten och Västerbotten. Vi förmedlar bostadsrätter, villor, fritidshus, tomter och kommersiella fastigheter. Huvudkontoret finns i Luleå med lokalkontor i Umeå, Piteå, Skellefteå, Jokkmokk och Kiruna.
Vi har en unik mäklartjänst med en försäljningsmetod och aktivitetsnivå som inte liknar någon annan på marknaden. Vi har mycket gott rykte hos våra kunder och vår ambition är att alltid jobba nära våra uppdragsgivare och spekulanter.
Vårt fokus är
1. Vi ska förändra fastighetsmäklarbranschen!
2. Vi ska leverera marknadens bästa mäklartjänst!
Vi var ett av Sveriges Superföretag 2018, 2019, 2020 och 2021 enligt Dun & Bradstreet.
Vi var ett av Sveriges Gasellföretag 2018 i tidningen Dagens industri. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: ansokan@jnf.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Visningsvärd Pajala". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jonas Nilsson Fastighetsförmedling AB
(org.nr 556739-5248), https://www.jnf.se/om-jnf/
Kengisgatan
984 31 PAJALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nilsson Fastighetsförmedling AB, Jonas Jobbnummer
