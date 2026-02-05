Vislandaskolan söker lärare i fritidshem
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen / Pedagogjobb / Alvesta Visa alla pedagogjobb i Alvesta
2026-02-05
, Växjö
, Hylte
, Uppvidinge
, Ljungby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen i Alvesta
Alvesta kommun med ca 20 000 invånare - södra Sveriges mittpunkt - Integrerar lokalt boende med globala möjligheter. En position som bygger på högkvalitativ kommunal service, ett framgångsrikt näringsliv och en bra blandning av tätorter och landsbygd. Lägg därtill en stark infrastruktur med järnväg, flyg och ett välutvecklat vägnät så förstår du varför Alvesta kommun är rätt val.
• Stor nog för att idéer skall födas och utvecklas
• Liten nog för att alla skall bli sedda och uppskattade samt korta beslutsvägar
I Alvesta kommunkoncern är vi ca 2000 medarbetare inom flera olika yrkeskategorier som varje dag arbetar med att göra skillnad för våra invånare. Vår gemensamma värdegrund är "Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare och oss medarbetare. Vi utvecklas genom goda möten och öppen dialog. Detta uppnår vi genom vår värdegrund som bygger på "Delaktighet, Engagemang och Tillit". Vårt fokus är att skapa den bästa möjliga kommunala servicen för dem vi är till för; invånare, företagare och besökare. Alvesta kommun arbetar utifrån en styrmodell som bygger på tillitsbaserad ledning och styrning med fokus på Agenda 2030.
Vill du vara med på vår spännande resa med siktet inställt på hållbar samhällsutveckling?
Vislanda ligger på nära håll från större orter som Växjö, Alvesta och Ljungby och du tar dig enkelt hit med tåg eller buss via kollektivtrafiken. Centralt på orten hittar du Vislandaskolan, som är en F-9-skola med ca 390 elever.
Vårt fritidshem är från läsåret 25/26 organiserat i två avdelningar, F-1 och 2-6.
På Vislandaskolan har vi en stor och omväxlande utomhusmiljö med multiarena, konstgräsplan, närhet till pulkabacke, och skolskog. Vår verksamhet inomhus bedrivs både i gemensamma lokaler men också i, för fritidshemmet, avsedda lokaler.
Vi har en aktiv skolidrottsförening som arrangerar aktiviteter för bland annat eleverna på fritidshemmet och vi har en längre uteaktivitet en gång i veckan på varje avdelning. Vi jobbar tillsammans för att ge eleverna en meningsfull fritid, en sammanhängande skoldag och möjlighet att kunna påverka verksamheten.
På Vislandaskolan träffar du en positiv och engagerad personalstyrka som jobbar för våra elevers bästa och för att de ska lyckas i skolan. Vi har ett stort samlat elevhälsoteam, tillsammans med dem och undervisande lärare får du möjlighet att stötta elever med särskilda behovPubliceringsdatum2026-02-05Arbetsuppgifter
Du är med och planerar, genomför och utvärderar fritidsverksamheten. På fritidshemmet ger du eleverna möjlighet att förvalta inhämtade kunskaper från skoldagen och omsätta dem i praktiken och ger dem förutsättningar för både lärarledda aktiviteter, friare lek samt återhämtning. På Vislanda fritidshem finns lärmiljöer som skapar möjligheter för alla. Ditt arbete på fritidshemmet kombineras med elevstödjande arbete under skoltid.Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av arbete med barn och ungdomar. Vi ser gärna att du har lärarlegitimation med behörighet för undervisning i fritidshem. Vi lägger också stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Anställningsform: Tillsvidare under förutsättning att du har lärarlegitimation för undervisning i fritidshem, annars kommer tjänsten att vara tidsbegränsad. Semestertjänst.
Omfattning: 100%
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Vi undanber oss samtliga annonsförsäljare. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C304044/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alvesta kommun
(org.nr 212000-0639) Arbetsplats
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Johan Gunnarsson 0472-155 45 Jobbnummer
9725719