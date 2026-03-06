Vinintresserad marknadskoordinator till Winejoy
2026-03-06
Är du duktig på att organisera, noggrann, datorvan och vill vara en del av ett snabbväxande företag med höga ambitioner? I så fall kanske du är vår nästa marknadskoordinator!
Tjänsten
Winejoy är en marknadsbyrå som hjälper vin- och spritimportörer att driva sina produkter framåt genom kostnadseffektiv betald media som når rätt personer. Våra huvudsakliga kanaler är sociala medie-kampanjer, nyhetsbrev och sms.
Vi söker nu dig som kan vara spindeln i nätet kring att skapa och administrera våra kampanjer. Din huvuduppgift är att ansvara för att kampanjerna i de olika kanalerna produceras och genomförs med högsta kvalitet. Likaså ingår det i tjänsten att se till att våra hemsidor är attraktiva för vin- och spritintresserade konsumenter.
Ett axplock av ansvarsområden:
Du kommer att ta emot kampanjer från vårt säljteam och ansvara för att sätta dem i verket. Detta genom vår produktionsgrupp, som består av dig, en copywriter och en AD.
I jobbet som behöver göras ingår bland annat att skriva copy samt att jobba med backend i våra egna system och leverantörers system (t.ex. Facebook Ads Manager och nyhetsbrevsverktyg). Delar av jobbet kommer du att göra själv och delar kommer att fördelas till de övriga två i arbetsgruppen.
Säkerställa att allt kampanjmaterial är färdigställt i tid.
Är du duktig på grafisk design är detta meriterande, men inget krav.
Vem är du?
Huvuddelen av ditt arbete sker framför en dator. Det kan ibland komma flera uppgifter med kort varsel, vilka behöver utföras snabbt, så du får gärna vara en person som trivs när det är mycket igång samtidigt. Det blir ibland rörigt av uppgifter som kommer från olika håll, så du kommer lyckas som bäst om du gillar att skapa ordning från oreda. Av samma anledning är det viktigt att vara strukturerad, noggrann och stresstålig.
Vi tror att du är nyfiken, tycker om att lära dig nya saker, är självgående och gillar att ta initiativ. Vi hoppas att du är intresserad av vin och sprit, då det är det vi jobbar med hela dagarna.
Det finns inga formella krav för denna tjänst. Vi tror att du är ambitiös och gillar att jobba. Ett brinnande engagemang är avgörande!
Vilka är vi?
Vi är i nuläget två säljare, en koordinator, en copywriter och en AD. Teamet har sedan tidigare stor erfarenhet av digital marknadsföring, vilket ger dig utmärkta möjligheter att lära dig mer om hantverket bakom detta. Vi är ett litet företag och ser gärna att du är taggad på att växa tillsammans med oss.
Vi har kontor på A House i centrala Stockholm. Huvuddelen av ditt arbete kommer att förläggas till kontoret.
Tjänsten:
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid med möjlighet till omedelbar start. Arbetstiderna är dagtid måndag-fredag. Fast månadslön.
Din ansökan:
Vi rekryterar löpande, så vänta inte till sista dagen om du är intresserad. Du ansöker genom formuläret i denna annons. Observera att vi ej tar emot ansökningar på något annat sätt än genom formuläret.
Länk till formuläret: https://tally.so/r/xXQr0J
Eftersom noggrannhet är en viktig del i tjänsten har vi några initiala prov på din uppmärksamhet:
Ditt personliga brev ska börja med texten "Jag är er nya koordinator"
Ditt CV ska vara i PDF-form, och filen ska heta CV och ditt namn. T.ex. "CV - Anna Andersson"
Ditt personliga brev ska vara i PDF-form, och filen ska heta Brev och ditt namn. T.ex. "Brev - Anna Andersson"
Om du har CV och brev i samma fil kan du namnge den filen motsvarande detta exempel: "Brev och CV - Anna Andersson"
Om du har frågor får du gärna höra av dig till oss på jobb@winejoy.se
Läs mer:www.dinadrycker.sewww.vinlagraren.sewww.topshelfspirits.sewww.atable.se
