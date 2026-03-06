Vill du köra förskolans skolbuss?
Småvisans förskola AB / Lokförarjobb / Malmö Visa alla lokförarjobb i Malmö
2026-03-06
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Småvisans förskola AB i Malmö
Småvisans förskola är en liten förskola i Kirseberg med två avdelningar och plats för 32 barn. Vår verksamhet bygger på barnens behov där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Vi strävar efter att skapa en trygg och stimulerande miljö för både barn och personal.
Förskolan har en egen gård omgiven av grönska som ger barnen goda möjligheter till lek och lärande.
Vi söker dig som vill arbeta med skolskjuts samt eventuellt som barnskötare vid behov. Du är ansvarstagande, nyfiken och vill vara med och bidra till barnens utveckling.
Arbetsuppgift
Skolskjuts: Du hämtar barnen på morgonen och lämnar dem på eftermiddag med minibuss med 9 sits. Arbetstiderna är fördelade på två pass, ett på morgonen och ett på eftermiddagen vilket innebär att du har ledig tid mellan passen.
Tjänsten passar därför perfekt för dig som har en annan sysselsättning.
Det räcker med en B-körtkort. Vi ser gärna att du har kört bil i 2 år.Publiceringsdatum2026-03-06KvalifikationerKvalifikationer
Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift.
B-körkort minst 2 år (Körkortet måste vara manuell)
Meriterande
Vana att köra minibuss
Förskoleerfarenhet
Vi söker dig som
Värdesätter olikheter och har en vilja att
förstå dina medmänniskor.
Har en positiv inställning och god
kommunikation med barn och vårdnadshavare.
Är driven och inspirerar arbetslaget med
stort engagemang.
Har lätt att samarbeta och kommunicerar
med kollegor.
Är trygg i din yrkesroll
Är nyfiken och har förmågan att se
möjligheter istället för hinder.
Är aktiv, drivande och har stort intresse
för barnen.Övrig information
Tjänsten omfattas av registerkontroll.
Sökande måste uppvisa utdrag från polisens belastningsregister innan anställning.
Om anställningen
Lön: Enligt
kollektivavtal
Anställningsvillkor
Visstidsanställning på minst 50% med möjlighet att arbeta extra vid behov. Företag
Småvisans Förskola AB
Kontakt ansokan@smavisansforskola.se
Sista ansökningsdatum
2025-03-27
Tjänsten kan tillsättas tidigare om rätt kandidat hittas.
Du söker tjänsten genom att
skicka ditt CV och personliga brev till ansokan@smavisansforskola.se
ange
"Skolskjuts" som rubrik. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
E-post: kontakt@smavisansforskola.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Skolskjuts". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Småvisans förskola AB
(org.nr 559179-8946)
Högamöllegatan 18 (visa karta
)
212 19 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9783135