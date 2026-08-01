Junior Kart- och mätningstekniker
Avaron AB / GIS-jobb / Mark Visa alla gis-jobb i Mark
2026-08-01
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-01Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Vill du arbeta nära samhällsbyggnadsprojekt där precision i mätdata och kartunderlag gör verklig skillnad? I den här rollen blir du en viktig del av en kommunal verksamhet med fokus på inmätning, utsättning och ajourhållning av geodata. Du arbetar i gränslandet mellan fält och kontor, där dina leveranser används i nybyggnadsprojekt, planering och bygglovsprocesser.
Du får en vardag med varierade uppgifter, från inmätning av byggnader, vägar och fastighetsgränser till framtagning av nybyggnadskartor och kvalitetssäkrade kartunderlag. Rollen passar dig som trivs med självständigt ansvar, teknisk noggrannhet och tydliga leveranser i etablerade GIS-format. Det här är en bra möjlighet för dig som vill utvecklas vidare inom mätteknik och geodata i en verksamhet där ditt arbete snabbt kommer till användning.
ArbetsuppgifterDu genomför självständigt inmätning och utsättning av byggnader, vägar och andra anläggningar.
Du arbetar med lägeskontroller, utstakning samt inmätning av fastighetsgränser i samband med gränsutredningar och gränsutsättningar.
Du tar fram fullständiga och kvalitetssäkrade kartunderlag baserat på insamlade mätdata.
Du tolkar plankartor och tar fram underlag för nybyggnadskartor och grundkartor.
Du stödjer planerings- och bygglovsprocesser med korrekt och användbar geodata.
Du säkerställer leveranser i GIS-format enligt SWEREF 99 13 30 och RH2000.
Du levererar data i öppna och etablerade format som GML, GeoJSON, SHP, PXY och DWG/DXF samt enligt relevanta gränssnitt som WMS/WFS.
Du registrerar och uppdaterar mätdata i verksamhetens system och ser till att metadata och datastruktur följer gällande datamodell.
Du bidrar till systemneutrala leveranser som kan importeras utan väsentlig efterbearbetning.
KravDu har minst 1-3 års arbetslivserfarenhet.
Du har utbildning och erfarenhet i enlighet med Lantmäteriets rekommendationer för bedömning av grundläggande mätteknisk färdighet.
Du har erfarenhet av att självständigt genomföra inmätning och utsättning av byggnader, vägar och andra anläggningar samt inmätning av fastighetsgränser.
Du har kompetens att ta fram fullständiga och kvalitetssäkrade kartunderlag baserat på insamlade mätdata.
Du har erfarenhet av att tolka plankartor och ta fram underlag för nybyggnadskartor på ett korrekt sätt.
Du har erfarenhet av att ajourhålla geodata i Esris programvaror ArcMap/ArcGIS Pro.
Du kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift.
Du har god datorvana och kan arbeta i vedertagna branschspecifika programvaror.
Du har kunskap om gällande normer, standarder och tekniska regelverk inom området.
Du kan självständigt planera, genomföra och slutföra ditt arbete utan löpande handledning.
Du förstår kvalitetskrav kopplade till olika typer av uppdrag och kan välja mätmetod utifrån efterfrågad kvalitetsnivå.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8157439-2126609". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Kinna Ställplats (visa karta
)
511 54 KINNA Jobbnummer
10017757