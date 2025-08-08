Vill du arbeta på höjd?
2025-08-08
CGS Nordic AB - Ett av Sveriges mest expansiva Rope Access-företag, baserat i Göteborg!
Vi är medlemmar i den internationella branschorganisationen SPRAT och är välkända för vår expertis inom glasunderhåll, hantverkstjänster samt installation av åtkomst- och fallskyddssystem.
Har du erfarenhet av fritidsklättring, är utbildad arborist, hantverkare eller fönsterputsare - och vill ta steget in i Rope Access-branschen? Sök till oss idag!
Vi har ett eget träningscenter och är auktoriserade att utbilda reptekniker enligt SPRAT:s internationella standarder.
Vi söker dig som:
Vill utvecklas inom Rope Access
Är positiv, ansvarstagande och utvecklingsinriktad
Trivs att arbeta i team, utomhus, på höjd och i varierande miljöer
Tjänsten kan innebära resor inom Sverige, men arbetet är i huvudsak förlagt till Göteborg med omnejd.
ANSÖK IDAG på info@cgsnordic.se
Tjänst: Heltid, säsong eller Timanställning.
Krav: Flytande tal och skrift i Svenska eller/och Engelska. B-körkort.
Lycka till i din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: julia@cgsnordic.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan".
