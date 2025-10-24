Vill du arbeta med MS SQL server?
2025-10-24
Är du i början av din karriär och intresserad av att arbeta med databasplattformar? Sök den här tjänsten hos oss på Finansinspektionen (FI)!
Om jobbet
Som systemtekniker/databasadministratör på avdelningen Systemdrift ingår du i det team som utvecklar och förvaltar FI:s databasplattformar, i huvudsak MS SQL Server. Du arbetar bland annat med optimering, felsökning, livscykelhantering, kravhantering och dokumentation. Det är en bred roll med varierande arbetsuppgifter där du arbetar mot många olika typer av system och applikationer. Du har ett nära samarbete med andra specialister i teamet och inom verksamhetsområde It. Dessutom får du möjlighet att delta i olika projekt beroende på din erfarenhet och ditt intresse.
Din utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som
• har eftergymnasial IT-utbildning eller på annat vis kan styrka dina kunskaper genom relevant arbetslivserfarenhet
• har arbetslivserfarenhet som databasadministratör (DBA) med MS SQL Server
• har kunskap om MS SQL Server
• har kunskap om SQL Always On AG
• har kunskap om Windows Server
• har grundläggande kunskap om nätverk; topologi, segment och trafikflöden
• uttrycker dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du
• har akademisk utbildning inom relevant område
• har kunskap om PostgreSQL
• har kunskap om Linux server
• har kunskap om Powershell.
Om dig
I det här jobbet behöver du
• bidra till ett gott samarbete
• planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt
• kommunicera tydligt med olika målgrupper
• ta egna initiativ.
Om FI
FI bidrar till ett stabilt finansiellt system, välfungerande marknader, en hållbar utveckling och ett högt skydd för konsumenter. Vi erbjuder dig att arbeta med samhällsviktiga uppgifter, där du är med och påverkar den finansiella marknaden.
På FI arbetar cirka 600 personer och våra värderingar präglas av att vi är engagerade, beslutsamma, målinriktade och hjälpsamma. Vår arbetsplats ligger centralt i Stockholm. Det finns även möjlighet att delvis arbeta på distans. För mer information om vår organisation: https://www.fi.se/sv/om-fi/organisation/
Verksamhetsområde It leder det strategiska digitaliseringsarbetet, driver innovation och ansvarar för internationell koordinering inom it. Vårt uppdrag är brett och vårt ansvarsområde sträcker sig från löpande drift, support och säkerhet till utveckling och förvaltning av våra system, projektledning, arkitektur, upphandlingar samt leverantörsstyrning. Här jobbar cirka 100 personer, fördelade på 5 avdelningar och en stab.
Bra att veta
Vi baserar vår rekrytering på kompetens. Det innebär att vi noggrant definierar vilka kvalifikationer som efterfrågas och sedan utgår från dem genom hela rekryteringsprocessen.
Vi arbetar aktivt för mångfald och likabehandling och välkomnar därför medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Arbetspsykologiska tester kan ingå i rekryteringsprocessen.
På FI arbetar vi aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och utvecklas. Läs mer om hur det är att jobba på FI och vad vi erbjuder: https://www.fi.se/sv/om-fi/arbeta-pa-fi/vi-erbjuder/https://www.fi.se/sv/om-fi/arbeta-pa-fi/vi-erbjuder/
En anställning på FI kan innebära att säkerhetsprövning och registerkontroll görs enligt säkerhetsskyddslagen.
Välkommen med din ansökan som ska innehålla cv och relevanta intyg eller examensbevis.
Vi avböjer all hjälp med rekrytering och annonsering.
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid
Kontaktperson: Linus Almblad, Avdelningschef, 08-408 98212
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
Detta är ett heltidsjobb.
