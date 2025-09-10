Vikarierande Utvecklingsledare
Göteborgs stads Bostads AB / Sociala jobb / Göteborg Visa alla sociala jobb i Göteborg
2025-09-10
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs stads Bostads AB i Göteborg
Bostadsbolaget har cirka 25 000 hyresrätter fördelade över Göteborgs alla stadsdelar. Det gör oss till en av Göteborgs största hyresvärdar och en viktig del av samhälls- och stadsutvecklingen.
Vi är cirka 400 personer som jobbar på Bostadsbolaget. De flesta arbetar ute i våra bostadsområden närmast våra hyresgäster, medan andra jobbar centralt i någon av våra stödfunktioner. Hos oss finns fler än 20 olika yrken representerade, men oavsett yrkesroll arbetar vi alla mot samma mål - att skapa goda och trygga boendemiljöer tillsammans med runt 50 000 hyresgäster och våra andra samarbetspartners.
Vår verksamhet präglas av hållbarhet, socialt ansvarstagande och ett stort kundfokus. Vi arbetar aktivt med våra värderingar och vill att våra medarbetare ska tycka det är roligt att gå till jobbet. Bostadsbolaget ingår i Framtidenkoncernen som är en del av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för en hållbar stad, öppen för världen.Publiceringsdatum2025-09-10Arbetsuppgifter
Vill du arbeta med att bryta segregationen och öka jämlikheten och tryggheten i Göteborg? Har du ett utvecklingsinriktat och flexibelt förhållningssätt och drivs av att göra skillnad för människor? Nu söker vi dig som vill bidra till utvecklingen av våra bostadsområden i Göteborg.Dina arbetsuppgifter
På Bostadsbolaget pågår ett långsiktigt arbete med särskilt fokus på de områden som vi kallar utvecklingsområden. Målet är att inga av Göteborgs stadsdelar ska finnas med på polisens lista över särskilt utsatta områden år 2030. Vi har ett specifikt uppdrag att vara en del av en förbättrad integration och bidra till samhällsutvecklingen. För att nå målet satsar vi, tillsammans med andra aktörer i staden, för att öka tryggheten och minska ojämlikheten. Vi har kommit en bra bit på vägen och nu söker vi dig som vill vara med och bidra till den positiva utvecklingen.
Som utvecklingsledare kommer du arbeta för att öka tryggheten inom Bostadsbolagets bostadsområden men ha extra fokus på distrikt Hisingen. Du ska arbeta med kunskapsbaserat trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete genom att göra kartläggningar, orsaksanalyser, åtgärdsplaner och uppföljningar. Arbetet innebär att du ska arbeta på både på strategisk och operativ nivå. Att ha kontakt och samarbeta med kollegor och externa parter är en del av arbetet. I ditt uppdrag ska du dessutom genomföra trygghetsdialoger och andra insatser som bidrar till ökad trygghet och minskad brottslighet.
Du kommer också ansvara för det bolagsövergripande arbetet Våga bry dig, där fokus är att förebygga våld i nära relationer. I detta arbete ingår att genomföra utbildningar, event och ingå i Framtidskoncernens arbetsgrupp.
Vad vi kan erbjuda
På Bostadsbolaget tar vi vår roll i samhället på största allvar och som medarbetare hos oss spelar du en viktig roll. Genom att skapa inkluderande och trygga boendemiljöer, bidrar du till trygghet och stabilitet för våra hyresgäster. Denna trygghet bidrar till ett mer levande samhälle och en starkare utveckling för Göteborgs stadsdelar.
Du är viktig för oss. Därför erbjuder vi en arbetsmiljö som präglas av delaktighet, öppenhet och inflytande över den egna arbetssituationen. Vi vill ge våra medarbetare goda förutsättningar till ett hållbart arbetsliv genom att arbeta hälsofrämjande och skapa en god balans mellan arbete och fritid. För oss är det viktigt att du som medarbetare trivs, utvecklas och känner dig engagerad i de resultat som vi uppnår tillsammans. Kvalifikationer
Vi söker dig med relevant högskoleutbildning alternativt erfarenhet från arbete med utvecklingsfrågor inom områden som social hållbarhet, trygghetsskapande frågor och boendedialog. Vi ser även att du har tidigare erfarenhet av att ha arbetat med trygghetsskapande frågor. Om du har erfarenhet från Fastighetsbranschen är det meriterande.
Som person har god förmåga att delge information och idéer och du kan anpassa din kommunikation efter målgrupp och situation. Du har förmåga att ta självständiga beslut inom ramen för ditt uppdrag. För att lyckas i rollen ser vi att du genom sin förmåga att samverka med andra kan tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation. Vi ser också att du tar initiativ och ansvar för att arbetet går framåt, oavsett om du arbetar ensam eller tillsammans med andra. Du motiveras av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till konkret handling.
ÖVRIGT
Vi tar endast emot ansökningar via vår webb och rekryteringsportal. Du ansöker via länken i annonsen. Vi ser gärna att du kommer in med din ansökan så snart som möjligt då vi rekryterar löpande.
Som ett steg i att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen gör vi en bakgrundskontroll på slutkandidat. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C277129". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Stads Bostads AB
(org.nr 556046-8562) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göteborgs Stad , Bostadsbolaget Kontakt
Utvecklingschef strategisk trygghet
Camilla Tjernberg camilla.tjernberg@bostadsbolaget.se 031-7315739 Jobbnummer
9502340