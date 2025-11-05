Vikarierande transportledare till Lumire
2025-11-05
Vill du arbeta som transportledare för vår insamlingsverksamhet och inspireras av att arbeta i en verksamhet med starkt hållbarhets- och miljöfokus för hela Luleå?
Lumire, Luleå Miljöresurs AB, är ett kommunalt bolag för vatten och avlopp, avfallshantering, återvinning och återbruk. Lumire ägs av Luleå kommun och vi är 240 medarbetare som säkerställer att alla Luleåbor har ett friskt och välsmakande dricksvatten i kranen och att avfall och avlopp tas om hand på ett cirkulärt sätt.
Genom att samordna vatten- och avfallsfrågorna i samma bolag är vi en stark aktör inom hållbar miljöteknik och samhällsbyggnad.
Lumire befinner sig i en spännande utvecklingsfas och är en självklar aktör i arbetet med den gröna omställningen och ett hållbart Luleå. Som arbetsmiljöingenjör har du en viktig roll i arbetet framåt. Tillsammans gör vi Luleå hållbart.
Om rollen
I din roll som transportledare skapar du en positiv kundupplevelse genom att vara ansikte utåt när du dagligen möter kunder och chaufförer.
Du kommer bland annat arbeta med:
Kontakt med kunder
Tömningsplanering nya abonnenter
Frekvensändringar för tömning
Planera utställning/hemtagning av kärl/container
Planering/utskrift order
Transportledning chaufförer
Hantera avvikelser
Utreda ärenden
För att lyckas med detta krävs nära samarbete med övriga verksamheter i vårt bolag och med övriga kollegor på Insamling. Kommunikation och samarbete är en viktig del i ditt arbete och i rollen behöver man kunna förstå och se hela flödet i värdekedjan för att vi tillsammans ska uppnå bästa resultat. Arbetet sker främst i vårt affärssystem EDP Future och ärendehanteringssystem CRM Lime samt telefon som primära arbetsredskap.
Du kommer vara placerad på vårt kontor på Storheden.
Vi söker dig som
Har god samarbetsförmåga, är ansvarsfull och självständig. Du har lätt för att knyta kontakter och brinner för att hjälpa kunder.
Du har en god kommunikativ förmåga då arbetet innebär att ta emot och hantera ärenden och prata med kunder i telefon, via mail och andra digitala ingångar samt fysiska besök.
Du har goda datorkunskaper.
Vill du bli en miljöresurs?
Då kommer du att trivas på Lumire. Som anställd hos oss arbetar du med några av samhällets mest betydelsefulla funktioner: rent dricksvatten, och en hållbar avfalls- och avloppshantering. Det vi gör har betydelse idag och i framtiden.
Anställningsform, arbetstid: Vikariat till och med 260831 med start omgående enligt överenskommelse, heltid, dagtid.
Lönevillkor: Enligt överenskommelse
För mer information kontakta Sektionschef Jesper Samuelsson, jesper.samuelsson@lumire.sePubliceringsdatum2025-11-05Så ansöker du
Du söker jobbet via länken.
Sista ansökningsdag är 26 november 2025, men skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då intervjuer och anställningar genomförs löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå MiljöResurs AB
(org.nr 556019-0331) Jobbnummer
9589709