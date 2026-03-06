Vikarierande systemförvaltare - fokus digital utveckling
2026-03-06
Vi söker dig som vill arbeta med digital utveckling och systemfrågor tillsammans med stadens kulturverksamheter! Tjänsten är ett vikariat på deltid och vi söker dig som drivs av att arbeta verksamhetsnära och trivs med att vara bryggan mellan verksamheternas behov och systemanvändning.
Om arbetsplatsen
Kulturen är en viktig drivkraft för att göra Helsingborg till den mest attraktiva staden. Här bedrivs en aktiv och synlig kulturpolitik utifrån kulturinstitutionerna, de fria kulturutövarna och det civila samhällets engagemang. Förvaltningens publika verksamheter innefattar Helsingborgs bibliotek, Helsingborgs museum, Helsingborgs kulturskola och Helsingborgs konsthall och Dunkers scener. Tillsammans stöds de av gemensamma stabsfunktioner för kommunikation, administration, ekonomi och HR.
Rollen är ett vikariat på deltid med tillträde under våren. Tjänsten är placerad i kulturförvaltningens stab och i rollen arbetar du nära och tillsammans med förvaltningens samordnare för digital utveckling och kollegor som jobbar med informationssäkerhet och dataskyddsfrågor. Publiceringsdatum2026-03-06Dina arbetsuppgifter
Huvuduppdraget är att vara en drivande kraft för förvaltningen inom systemfrågor och systemanvändning exempelvis med systemförvaltning för besöksservicesystemet. Rollen innebär att arbeta både strategiskt och praktiskt, att vara ett stöd för chefer och medarbetare och fungera som bryggan mellan förvaltningen, stadens digitaliseringsavdelning och leverantörer. Arbetet är behovsorienterat med förväntan att kunna ta sig an olika uppgifter utifrån behov inom området, samverka internt och externt för att ha en god överblick och kunskap om behov och möjligheter. Kvalifikationer
Utbildningskrav
Universitet- eller högskoleutbildning inom t.ex. systemvetenskap, IT eller annan utbildning som
arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Utbildning inom informationssäkerhet och/eller cybersäkerhet är meriterande
Utbildning inom projektledning och eller processledning är meriterande
Erfarenhet
har erfarenhet av systemförvaltning
har erfarenhet av att arbeta både strategiskt och operativt med digitala frågor med en god förståelse för IT-system/IT-lösningar och är uppdaterad kring aktuell utveckling inom till exempel automatisering och AI.
har erfarenhet av att driva digitaliseringsfrågor med tillhörande områden så som beställning, upphandling, implementering av system etc.
goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
erfarenhet och kunskap av kulturfrågor, nämndens uppdrag och verksamhetsområden är meriterande.
det är meriterande med erfarenhet av arbete inom kommun, region eller annan offentlig myndighet.
Som person är du kommunikativ och har ett pedagogiskt förhållningssätt som bidrar till en ökad förståelse för digitala frågor. Du har lätt för att skapa goda relationer, samarbeta och hitta gemensamma beröringspunkter. Du har en förmåga att inta olika perspektiv och att se helheten samt en god förmåga att planera och strukturera det egna arbetet samt ta fram relevant beslutsunderlag. Du kan ta dig an olika roller utifrån behov, exempelvis att vid behov projektleda och driva processer framåt. Du gillar att hitta eller ta till dig nya lösningar och motiveras av att skapa nytta och synergier i stort och smått.
För att lyckas i rollen ser vi att du är strukturerad, med förmåga att arbeta metodiskt. Du har ett samarbetsinriktat och lyhört förhållningssätt och trivs med att arbeta tillsammans med olika funktioner och verksamheter.
Övrig information
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Vi hanterar ansökningarna löpande under ansökningstiden, varmt välkommen att skicka in din ansökan.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, vikariat
Omfattning: Deltid enligt överenskommelse
Tillträdesdatum: Enligt överrenskommelse, med tillträde under våren och med varaktighet året ut
