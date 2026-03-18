Vikarierande Senior CX Designer till Vattenfall Eldistribution
Vattenfall AB / Formgivarjobb / Solna Visa alla formgivarjobb i Solna
2026-03-18
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vattenfall AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Järfälla
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Vattenfall är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Våra huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Inom Vattenfallkoncernen finns cirka 21 000 anställda. Vi har elektrifierat industrier, levererat energi till bostäder och förvandlat tillvaron genom innovation i över hundra års tid. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt och vi driver på övergången till ett hållbart energisystem.
Vattenfall Eldistribution AB distribuerar el till hushåll, företag och samhälle - dygnet runt året om. Vårt elnät är över 12 000 mil långt och vi distribuerar el till nästan 900 000 kunder. Vi bygger, driver, underhåller och investerar i vårt elnät för att du som kund ska få en tillförlitlig leverans. Läs mer om oss på https://www.vattenfalleldistribution.se/om-oss/
Om rollen
Brinner du för att skapa positiva kundupplevelser och vill arbeta i en nyskapande miljö där din kompetens värdesätts, då är det här jobbet för dig!
Vattenfall strävar efter att vara ledande i energiomställningen och skapa förutsättningar för en fossilfri framtid. Vattenfall Eldistribution har en central roll som möjliggörare för den elektrifiering som just nu sker på samhällsnivå. Omställningen innebär kraftigt ökade behov och krav från kunder och samhället.
Hos oss på CX & Digital Channels brinner vi för att sätta kunden i centrum. Vi är ett engagerat team som tillsammans skapar en tydlig och gemensam bild av kundernas behov och upplevelser, allt för att kunna erbjuda den bästa tänkbara kundresan. Utöver att fokusera på kundens upplevelse ansvarar vi även med att utveckla och förbättra våra digitala produkter för att säkerställa att de möter kundernas förväntningar.
Vi arbetar strukturerat inom ett Customer Journey Management-ramverk, där vi driver både kundresekartläggning, user research och löpande uppföljning. Vårt fokus ligger på att utifrån insikter inte bara identifiera förbättringsmöjligheter, utan också att ta initiativ och samarbeta med olika stakeholders för att prioritera, konceptualisera och följa upp utvecklingen av kundupplevelsen. Här får du jobba innovativt, med möjlighet att påverka och utvecklas, samtidigt som du bidrar till en positiv energiomställning och gör verklig skillnad för våra kunder.
Vi söker dig som är senior Service Designer. Rollen innebär att du arbetar med att kartlägga kundresor, analysera kundinsikter och facilitera arbetssätt där kunder och medarbetare involveras. Du bidrar också i att ta fram koncept baserat på research och insikter. Som Service Designer hos oss får du möjlighet att påverka, utveckla och etablera arbetssätt där kunden alltid står i centrum. Rollen är ett vikariat på 1,5 år.
Kravspecifikation
Vi ser gärna att du har;
Minst 7 års relevant arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av att etablera kundcentrerade arbetssätt.
Erfarenhet av UX-design
Erfarenhet av kundresearch och att kartlägga kundresor.
Är trygg och erfaren i att visualisera insikter och arbetssätt, exempelvis i Figma eller liknande verktyg.
Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska både muntligt och skriftligt
Vi tror att du är en person som trivs med att involvera och inspirera andra i ditt arbete. Du är driven, analytisk, strukturerad och lösningsorienterad - egenskaper som gör att du tar tag i saker, ser helheten och driver utvecklingen framåt med både energi och engagemang.
Du har även en stark kommunikativ förmåga och bidrar till vårt positiva samarbetsklimat
Vi ser det som meriterande om du;
Har arbetat med Customer Journey Management
Har arbetat med Smaply
Är intresserad av AI och utforskat olika verktyg
Är van att arbeta datadrivet för att förbättra kundupplevelser.
Har erfarenhet av UX-writing eller innehållsarbete
Ytterligare information
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Vi har även en hel del andra personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Vi arbetar enligt en hybrid modell med både kontorsnärvaro och möjlighet till distansarbete. Läs mer om våra förmåner här.
Placeringsort: Vattenfalls huvudkontor i Solna.
Anställningsform: Heltid. Vikariat på 1,5 år med tillträde så snart som möjligt.
För frågor kopplat till rollen/uppdraget kontakta CX-Lead Linda Gomes, linda.gomes@vattenfall.com
,
Rekryterande chef för tjänsten är Zandra Solomonsson.
För mer information om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Anna Uppström, anna.uppstroem@vattenfall.com
Fackliga representanter för denna tjänst är Christian Ericsson, Ledarna, Anne-Marie Sjöbohm, Akademikerna, Jan-Olof Eriksson, Unionen, Ulf Tengman, SEKO. Alla kontaktpersoner nås via Vattenfalls växel 08-739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast 6 april.
Urval och intervjuer sker kontinuerligt, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt!
Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
169 79 SOLNA Arbetsplats
Solna - Vattenfall Jobbnummer
9806021