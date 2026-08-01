Vikarierande Säkerhetssamordnare Leksands kommun
Leksands kommun / Säkerhetsjobb / Leksand Visa alla säkerhetsjobb i Leksand
2026-08-01
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Vill du jobba brett med säkerhet- och beredskapsfrågor i två kommuner?
Höjdpunkter med jobbet:
Jobba med frågor som i och med omvärldsläget får allt större fokus och betydelse
Vara med och bygga framtidens robusta kommun i ett växande säkerhetsområde
Möjlighet att verka i två olika kommuner
Tjänsten är en visstidsanställning med start november 2026.Publiceringsdatum2026-08-01Arbetsuppgifter
Leksand och Vansbro kommun har sedan januari 2026 en avtalssamverkan inom området säkerhet, krisberedskap och brottsförebyggande arbete. Detta innebär att avdelningen för säkerhet och beredskap jobbar både mot Leksand och Vansbro inom ovanstående områden.
Som säkerhetssamordnare har du en central administrativ roll med inblick i och kännedom om kommunens arbete med säkerhet och beredskap. Du koordinerar kommunens uppgifter inom säkerhetsskydd, krisberedskap och civilt försvar på uppdrag av säkerhet- och beredskapschef.
Utifrån behov kan du komma att handlägga exempelvis kommunens arbete med krigsplacering och säkerhetsprövning. Du är dessutom behjälplig i arbetet med att utföra utbildningar och övningar i syfte att utveckla kommunens förmåga inom civilt försvar och krisberedskap.
Till dina övriga återkommande arbetsuppgifter hör hantering av krisberedskapsportalen WIS, Rakel, lokala lägesbilder samt deltagande i lokala och länsgemensamma arbetsgrupper och nätverk. Även övriga administrativa uppgifter förekommer, såsom att tillsammans med säkerhet- och beredskapschef handlägga styrdokument kopplat till kommunens arbete med krisberedskap och civilt försvar samt skriva tjänsteutlåtande inför att politiska beslut ska tas.
I tjänsten ingår även brottsförebyggande arbete, vilket innebär bland annat hantering av det lokala brottsförebyggande rådet.
I och med avtalssamverkan mellan Leksand och Vansbro sträcker sig arbetsuppgifterna över båda kommunerna.ProfilKvalifikationer
Utbildning inom området, såsom högskoleutbildning eller eftergymnasial utbildning
Tjänsten kräver säkerhetsprövning i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585)
B-körkort
Meriterande:
Arbetslivserfarenhet inom området, såsom brandsäkerhet, fysisk säkerhet, kontinuitetshantering eller krishantering
Erfarenhet från arbete inom offentlig verksamhet samt förståelse för politiskt styrda organisationer och kommunalt uppdrag
Du som söker tjänsten har en gedigen erfarenhet av mötesadministration såsom att administrera underlag till beslut, förbereda handlingar och kallelser inför möten och skriva protokoll. Du är trygg och effektiv i att, utifrån tilldelade uppdrag, självständigt hantera ett brett spektrum av administrativa frågor. Du har en god förmåga att skapa förtroendeingivande relationer och du har ett intresse för samhällets säkerhet och beredskap. Arbetstempot är periodvis högt, vilket ställer krav på stresstålighet och prioriteringsförmåga.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om arbetsplatsen
Avdelningen för säkerhet och beredskap består av säkerhet- och beredskapschef och två säkerhetssamordnare. En av säkerhetssamordnarna ska gå på föräldraledighet i slutet på november och därför söker vi en vikarie under minst ett år. Avdelningen har en samordnande och stöttande funktion i frågor gällande säkerhet, krisberedskap, brottsförebyggande arbete och säkerhetsskydd och verkar mot kommunkoncernen. Som ett stöd till avdelningen finns säkerhet- och beredskapsgruppen som representeras av funktioner med ansvar inom bland annat IT- och samhällsutvecklingsfrågor.
Huvudsaklig arbetsplats är Leksands kommunhus, men arbetsresor till och arbete på plats i Vansbro förekommer.
Vi erbjuder dig
För oss är det viktigt att alla våra medarbetare hittar en balans mellan jobb och hem, känner trygghet i sin anställning och en ökad livskvalitet genom att jobba i kommunen. Lyckas vi med det finns det goda förutsättningar att också lyckas med vår gemensamma uppgift, som är:
Vi gör det vi ska genom att ta gemensamt ansvar för vårt demokratiska uppdrag, använda våra resurser klokt och alltid hålla fokus på dem vi är till för.
Vi gör det bra och är stolta över vårt arbete och de resultat vi når, och vi välkomnar engagerade och modiga medarbetare som vill utveckla och förbättra tillsammans med oss.
Vi gör det tillsammans genom att samarbeta och lära av varandra. Dialogen är viktig för oss, och vi hittar nya lösningar tillsammans med dem vi är till för, med tillit, omtanke och respekt.
Vi strävar efter ett hälsofrämjande arbetsklimat, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling. Kompetensutveckling är en självklarhet, och vi uppmuntrar våra medarbetare att vidareutvecklas genom kurser, utbildningar och nätverkande.
På vår hemsida har vi samlat information om hur det är att arbeta hos oss. För mer information vänligen se https://leksand.se/jobba-hos-oss
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttandeservice, se vidare http://www.rekryteringslots.se
Din ansökan
Säkerhetsprövning med registerkontroll, säkerhetsklass 3
Kommunen bedriver samhällsviktig verksamhet där delar av verksamheten också omfattas av säkerhetsskydd. Vi ställer därför höga krav på säkerhets- och sekretessmedvetande
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass
För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen, med grundutredning och registerkontroll, som genomförs i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Leksands kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken. Ansökningshandlingarna består av CV och personligt brev.
Legitimation för att verifiera din identitet behöver uppvisas vid en eventuell intervju. Det är standard i alla våra rekryteringsprocesser.
Sista ansökningsdatum är: 2026-08-31
Tillsättning sker efter överenskommelse.
Vi granskar CV:n löpande så det är bra om du skickar in din ansökan så fort som möjligt.
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Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Leksands Kommun
(org.nr 212000-2163), https://leksand.se/
793 31 LEKSAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Leksands kommun Jobbnummer
10017716