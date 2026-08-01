Tullverket söker systemutvecklare, IT, Luleå
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2026-08-01
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Utvecklare platform engineering med passion för verktyg och CI/CD till team i Luleå
Är du den som vill förstå hur saker hänger ihop, varför pipelines beter sig som de gör och hur man kan automatisera de där repetitiva uppgifterna? Har du kanske erfarenhet från DevOps tools engineering och systemutveckling tillsammans med CI/CD? Vill du dessutom arbeta inom ett samhällsviktigt uppdrag?
Vi är ute på en resa och bygger just nu upp vad som ska bli ett helt nytt DevOps-team och letar efter dig med systemutvecklarbakgrund som är nyfiken på CI/CD, DevOps och gärna även GitOps. Du får inte bara en plats i ett team utan även chansen att vara med och forma arbetssätt, verktyg och kultur. Publiceringsdatum2026-08-01Om företaget
Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor över Sveriges gränser. Med visionen att bara godkända varor ska passera gränsen hindrar vi olagliga varor från att komma in i landet och bidrar till ett tryggare samhälle. Vi förenklar den legala handeln och förhindrar den illegala genom att erbjuda smidiga tullrutiner för utrikeshandeln, en enkel gränspassage för resande och ett effektivt gränsskydd. Vi har ett väl utbrett samarbete med andra brottsbekämpande myndigheter.
Tullverket, som grundades 1636, har i dag cirka 2 600 anställda. Tullverkets IT avdelning i Luleå är norra Sveriges största arbetsgivare inom it, med cirka 360 anställda. Hos oss får du arbeta med den senaste tekniken och delta i utvecklingen inom flera spännande verksamhetsområden. Tillsammans med kollegor som kompletterar varandra löser du nya uppgifter varje dag och bidrar till Tullverkets samhällsviktiga uppdrag. Om tjänsten
Du kommer ingå som en del i vårt nyskapade utvecklingsplattformteam för att kunna ge ett ännu bättre stöd till alla utvecklingsteam på Tullverket. En viktig del i detta är även att skapa bra förutsättningar för framtida arbetssätt.
Ert uppdrag innefattar bland annat att designa, bygga, drifta och utveckla en modern, säker och skalbar intern utvecklingsplattform. Målet är att ge våra systemutvecklare de bästa förutsättningarna för att leverera robusta IT-tjänster som fungerar dygnet runt för hela samhället.
Ditt fokus ligger på automation och att skapa en bra pipeline med rätt verktyg i en on-premise miljö. Tillsammans med teamet driver du både den dagliga driften och den långsiktiga utvecklingen med höga krav på säkerhet, robusthet och hög tillgänglighet i våra system. Du arbetar nära kollegor inom systemutveckling, drift och IT-säkerhet.
Är du den vi söker?
Du är systemutvecklare i grunden med ett extra intresse för att hantera olika verktyg som kan skapa upp ett bra flöde genom systemutvecklingsprocessen. Troligen har du jobbat med eller intresserat dig för Platform Engineering, DevOps Tools Engineering eller liknande roller som varit navet mellan utveckling, drift och automation. Eftersom teamet är nystartat får du även vara med från början och trivs med det.
Du ser dig som en serviceinriktad systemutvecklare och förstår de behov som en systemutvecklare har genom din erfarenhet av systemutveckling och kunskap inom både Java, automatisering och konfigurering.
Du ska ha med dig:
eftergymnasial utbildning inom IT eller minst 5 års relevant arbetslivserfarenhet
erfarenhet av Linuxmiljöer
minst tre års arbetslivserfarenhet av objektorienterad systemutveckling
erfarenhet av att designa och implementera CI/CD pipelines och configuration as code
erfarenhet av agila arbetssätt
mycket goda kunskaper i tal och skrift på svenska
svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du har:
kompetens inom containerplattformar (Kubernetes, OpenShift, Docker eller Podman)
erfarenhet av automatisering (Ansible eller AWX)
erfarenhet av att skriva script (Python eller Shell)
förståelse för DevOps‐principer Dina personliga egenskaper
Den samhällsnytta som Tullverket bidrar med genom att jobba för bara godkända varor över gränsen tilltalar dig som person. Vi ser att du är nyfiken och lösningsorienterad och kan arbeta utan prestige för att underlätta och effektivisera hela utvecklingskedjan. En viktig del är att ha ett helhetsperspektiv och det har du i allt du gör och genom samarbeten med olika funktioner och roller drivs du av att underlätta vardagen för dina kollegor. Du trivs med arbete i team och ser kompetensspridning och återkoppling som självklara samarbetsverktyg och gillar att lära dig nya tekniker, ramverk och utvecklingsmetoder. På it-avdelningen har vi framgångsfaktorn "vi gör varandra bättre" och det synsättet använder du som en naturlig del i ditt arbete. För dig är Tullverkets värdegrund; Helhetssyn, Nytänkande, Ansvarstagande, något helt naturligt.
Du är också bekväm i samarbete på distans och nyttjar alla kanaler och verktyg för det.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet! Övrig information
Referensnummer: TV-2026-15216
Placeringsort: Luleå
Anställningsform: Anställningen är en tillsvidareanställning och individuell lönesättning och 6 månaders provanställning tillämpas
Tillträdesdag: Efter överenskommelse.
För att bli aktuell för anställning på Tullverket krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande säkerhets- och sekretessmedvetenhet, lämplighet och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Tullverkets verksamhet.
Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest och bakgrundskontroll. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass.
Tullverket är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kan du komma att krigsplaceras i Tullverket.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av Andreas Nilsson, 0920-25 96 05. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support tel. 060-67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Anders Nilsson tel. 0920-25 96 31. och för Saco-S, Eva Rutberg, tel. 0920-25 96 39. På grund av semestrar under perioden kommer frågor kunna besvaras efter 10 augusti.
Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/meritförteckning, ska ha inkommit till Tullverket senast 21 augusti 2026. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tullverket
(org.nr 202100-0969), https://www.tullverket.se/
Box 273 11 (visa karta
)
120 54 STOCKHOLM Arbetsplats
Tullverket Jobbnummer
10017707