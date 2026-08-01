Kvalitetsmedveten HR assistent
Försvarets Materielverk (FMV) / Ekonomiassistentjobb / Sollentuna Visa alla ekonomiassistentjobb i Sollentuna
2026-08-01
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarets Materielverk (FMV) i Sollentuna
, Stockholm
, Södertälje
, Enköping
, Arboga
eller i hela Sverige
Vi söker en HR-assistent som vill vara med och driva vårt arbete inom HR administration framåt. Hos oss får du möjlighet att använda din kompetens där den verkligen gör skillnad. Tillsammans med ett erfaret team är du med och skapar lösningar som gör avtryck – både idag och i framtiden. Publiceringsdatum2026-08-01Om tjänsten
Som HR-assistent får du en central roll i att stödja organisationens chefer, medarbetare samt HR- och kommunikationsstaben i det dagliga HR-arbetet och bidrar samtidigt till att stärka myndighetens förmåga inom personaladministration och verksamhetsstöd. I den här rollen är du med och driver utvecklingen av effektiva administrativa arbetssätt och processer inom HR och får möjligheten att forma framtidens HR-stöd i verksamheten.
Du är en nyckelperson i arbetet med att säkerställa hög kvalitet i HR-administrativa processer och bidra till en professionell och rättssäker personalhantering. Du arbetar med allt från personaladministration till genomförande och uppföljning av olika HR-relaterade aktiviteter. Vid behov ingår även att ge stöd i lönerelaterade frågor samt bistå systemförvaltare inom lön.
Du kommer att vara en del av ett kunskapstungt team som tillsammans använder sina kompetenser för att utveckla och kvalitetssäkra myndighetens HR-processer och administrativa stöd. I din roll som HR-assistent arbetar du tillsammans med HR-partners, rekryterare, HR-strateger och övriga stödfunktioner för att skapa hållbara och innovativa lösningar som möter verksamhetens behov inom HR och personaladministration.
Tjänsten är placerad i Stockholm.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad inom HR eller har motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdigt. Du har minst två års aktuell erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter inom HR samt erfarenhet från en serviceinriktad roll. För att lyckas i rollen är det nödvändigt att du har kunskap om HR- och personaladministrativa processer samt operativt HR-arbete. Tjänsten ställer krav på att du har god datorvana, är van att arbeta i olika system och har lätt för att sätta dig in i nya digitala verktyg. Ett grundläggande krav är att du har god kunskap i Office-paketet samt mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av tillämpning av statliga kollektivavtal och kunskap om pensionsfrågor. Vi ser gärna att du har arbetat i HR-system såsom Heroma, ReachMee och SharePoint. Har du tidigare erfarenhet av lönehantering ser vi det som en fördel. Vi ser positivt på om du har arbetat med digitalisering och/eller processutveckling inom HR-området. För att lyckas i den här rollen ser vi gärna att du har erfarenhet av att utveckla eller effektivisera administrativa processer samt bidra till digitala arbetssätt inom HR-verksamhet.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som trivs med att samarbeta med andra människor, är lyhörd och bidrar till ett gott samarbetsklimat genom att kommunicera tydligt och lösa problem på ett konstruktivt sätt. Vi ser även att du är självgående, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och driver ditt arbete framåt på ett strukturerat och effektivt sätt. Du har en god förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete samt är kvalitetsmedveten, noggrann och har ett starkt fokus på att leverans. Vidare är du serviceinriktad, har ett professionellt, tillmötesgående och lösningsorienterat förhållningssätt i kontakten med chefer, medarbetare och kollegor.
FMV – Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på HR- och kommunikationsstaben som ansvarar för att myndigheten har rätt kompetens och att kommunikationen både internt och externt stödjer verksamhetens mål.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: https://www.fmv.se/jobb--karriar/arbeta-pa-fmv/.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast den 22 augusti 2026.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska.
• I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess ber vi dig att inte skicka personligt brev eller inkludera bild i ditt CV.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kunskap och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Stefan Hållander, OFR/S Lena Sköld Gunnarsson, OFR/O Ann-Carol Wallgren Falk och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Ulrika Hessel via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta Annica Magnell, vid frågor om rekryteringsprocessen.
#LI-Hybrid #LI-AM2
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Materielverk
(org.nr 202100-0340)
115 53 STOCKHOLM Arbetsplats
Försvarets Materielverk (FMV) Jobbnummer
10017702