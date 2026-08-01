Ibss, Skyddsvakt Och G-Båtförare
Försvarsmakten / Militärjobb / Karlskrona Visa alla militärjobb i Karlskrona
2026-08-01
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Försvarsmakten finns för att skydda Sverige. Vårt uppdrag kräver en stor bredd i verksamheten. Som anställd hos oss blir du en viktig del av Sveriges försvar. Tänk om du kunde gå till jobbet och bidra till en säkrare framtid? Vi växer och söker nu en för att stärka upp vårat team!
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som soldat vid Bevakningskompaniet och Marinbasen är du en viktig del i skyddet och bevakningen av Marinens basområden och örlogsfartyg. Uppgifterna löses i fred, kris och krig, både i Sverige och internationellt i samband med marin insats eller övning. I tjänsten ingår naturligt att genomföra insatser och att stå i beredskap för insatser.
Som skyddsvakt kommer du ingå i en IBSS- grupp alternativ i en vakt-grupp. Arbetstiden är skiftgång och kompaniet löser uppgifter 24/7 årets alla dagar. I det dagliga arbetet i våra insatsberedda skyddsstyrkor tjänstgör du både till land och till sjöss. Vi bedriver även transportskyddsverksamhet. G-båtförare ingår i en IBSS-grupp som löser uppgifter självständigt. G-båtföraren skall kunna bistå gruppchef vid planering för uppgiftslösande med båt. Härutöver tillkommer särskilt beordrad beredskap eller andra uppdrag. Med medarbetare från marinen, flygvapnet och armén har vi byggt upp en bred kompetensbas inom Bevakningskompaniet som stärker vår förmåga, vi rekryterar individer med olika bakgrunder och erfarenhet.
KRAV
Kvalifikationer
Svensk medborgare
Genomförd värnplikt med betyg JA-2-2
Körkort B (manuellt)
Giltigt skyddsvaktsbevis
Fysisk prestationsförmåga enl. FM FysS grundnivå Kunna simma 200 m samt livrädda på 4 m djup. Fysiska tilläggskrav för markstridsförband (multitest 175p & fälttest 2 km på 12:30 min) skall genomföras med godkänt resultat årligen
Personliga egenskaper
Som person krävs mognad och förmåga till att kunna fatta snabba beslut. Hög psykisk och fysisk förmåga efterfrågas samt sinne för problemlösning. Tjänsten ställer krav på god fysisk standard. Du förväntas ta ansvar för din egen utveckling och stötta dina kollegor. Mycket stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
Tidigare eller pågående anställning GSS/K med erfarenhet av IBSS/TPSS/skyddsvakt
C IBSS utbildning/FM UndSäkC
G-båt behörighet
P88 utbildning
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Övrigt
Anställningsform: Tidsbegränsad GSS/K- anställning som inleds med repetitionsutbildning samt inskolning. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Karlskrona
Militär befattning
Tillträde enligt överenskommelse
Träning på arbetstid ingår för att upprätthålla och förbättra din fysiska status.
Tjänsteresor förekommer inom anställningens ram.
Rekrytering och anställning sker löpande under ansökningstiden.
Upplysningar om befattningen
Tord Bondesson
Jens-Joel Nilsson
Kenny Håkansson
Samtliga nås via FM växel 010 82-85 000
Information om rekryteringsprocessen
MarinB HR-avdelning nås via FM växel 010 82-85 000
Fackliga företrädare
SACO Mikael Olsson
OFR/O Officersförbundet Jonas Mård
Försvarsförbundet Jimmy Svensson
SEKO Andreas Emilsson
Samtliga personer ovan nås via växeln: 010-828 50 00
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-12-31. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Marinbasens övergripande uppgift är att stödja de marina förbanden med bland annat logistik i form av transporter, basering, bevakning och sjukvård, både hemma och utomlands. Marinbasen har sitt huvudsäte i Karlskrona, men bedriver verksamhet där behov finns, exempelvis i Berga/Muskö, söder om Stockholm och i Göteborg. Andra stora uppgifter för Marinbasen är övervakning av Sveriges 2700 km långa kust med territorialhav. Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
Marinbasen (visa karta
)
371 23 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10017713