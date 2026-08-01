Vikarierande enhetschef till Stöd- och försörjningsenheten, IFO
Ludvika kommun / Sjukvårdschefsjobb / Ludvika Visa alla sjukvårdschefsjobb i Ludvika
2026-08-01
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Vill du vara med och forma framtidens socialtjänst med fokus på hållbart ledarskap och utveckling? Söker du ett meningsfullt ledaruppdrag där du får göra skillnad på riktigt?
Vi söker dig som brinner för att utveckla och utmana det befintliga inom ett område där ditt arbete är av största vikt för samhället. I en tjänst som är både komplex, rolig och utvecklande erbjuder vi dig en unik chans att leda en verksamhet där vi sätter både medborgaren och medarbetaren i centrum.
Arbetsplatsen
Individ- och familjeomsorgen (IFO) i Ludvika är en engagerad organisation med korta beslutsvägar, närhet till varandra och en kultur där vi samverkar med klientens bästa i fokus. Som tillförordnad enhetschef för Stöd- och försörjningsenheten kliver du in i en central och ansvarsfull roll under ordinarie enhetschefs föräldraledighet.
På enheten arbetar 26 fantastiska medarbetare med ekonomiskt bistånd, våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck, bostadssociala kontrakt, förmedling av egna medel, social praktik, handläggning av dödsboanmälningar samt skadligt bruk/beroende. Tre av dessa medarbetare är 1:e socialsekreterare som ger stöd och vägledning i det dagliga handläggningsarbetet.Publiceringsdatum2026-08-01Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef har du det övergripande verksamhets-, personal- och budgetansvaret. Ditt fokus blir att säkra en god arbetsmiljö, leda och samordna det operativa arbetet samt tillvarata medarbetarnas kompetens, engagemang och kreativitet.
Du rapporterar till verksamhetschefen för IFO och ingår i IFO:s ledningsgrupp. Tillsammans med övriga enhetschefer och stödfunktioner förväntas du se till IFO:s helhet och aktivt bidra till hela förvaltningens utveckling och samverkan.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att:
Driva både operativa och strategiska frågor för att möta morgondagens behov inom stöd och försörjningsenheten
Säkerställa en trygg, stabil och utvecklande arbetsmiljö för enhetens 26 medarbetare
Ansvara för enhetens ekonomi, kvalitet och måluppfyllelse
Vårda och utveckla samarbetet med externa och interna samarbetspartnersKvalifikationer
Vi söker dig som har:
Socionomexamen eller annan akademisk examen som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig
Mångårig erfarenhet av arbete med myndighetsutövning inom ett eller flera aktuella arbetsområden
God kunskap om och uppdaterad inom den lagstiftning som styr verksamheten
Goda kunskaper i svenska språket och god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift
Körkort B.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av att arbeta som chef med personal-, budget- och verksamhetsansvarDina personliga egenskaper
Som person är du trygg, stabil och har en mycket god kommunikations- och samarbetsförmåga. Du har lätt för att bygga och upprätthålla goda relationer med såväl kollegor som externa och interna samarbetspartners. Eftersom vi verkar i en föränderlig miljö ser vi att du är flexibel, kan anpassa dig efter ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändring. Du tar initiativ, har en helhetssyn och fattar beslut som gynnar hela verksamhetens bästa.
Det här får du av oss!
Förutom att arbeta med spännande frågor i en varierande vardag blir du en del av en organisation som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner för invånarna i Ludvika kommun. Som anställd hos oss har du bland annat tillgång till friskvårdsförmåner, goda möjligheter till kompetensutveckling och växling av semesterdagstillägg. Läs gärna mer på ludvika.se under rubriken "Jobba hos oss".
I Ludvika kommun arbetar vi efter vår värdegrund Lagandan som består av fyra principer: Relationer, Glädje, Lärande och Driv. Den bygger på samverkan, en vi-känsla och en vilja att fortsätta utvecklas mot vår vision om att vara framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.
Övrig information
Intervjuer planeras att hållas under vecka 38 och 39.
Har du skyddad identitet ska du inte söka jobbet här på webben, kontakta oss istället.
Anställningsform
Anställningsform: Vikariat, till och med 2027-09-30
Omfattning: 100%
Tillträde: Januari 2027 eller enligt överenskommelse
Antal platser: 1
Upplysningar
Verksamhetschef: Jessica Kalles, 0240-869 49, jessica.kalles@ludvika.se
Enhetschef: Kajsa Tengström, 0240-869 55, kajsa.tengstrom@ludvika.se
Fackliga företrädare: Ledarna, Vision, SSR (nås via kommunens växel 0240-860 00).Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 30 augusti 2026. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Vi undanber oss alla erbjudanden om kandidatförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ludvika Kommun
(org.nr 212000-2270), https://www.ludvika.se/
Biskopsvägen 10 (visa karta
)
771 82 LUDVIKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ludvika kommun Jobbnummer
10017705