Strukturerad lönespecialist
Försvarets Materielverk (FMV) / Ekonomiassistentjobb / Stockholm Visa alla ekonomiassistentjobb i Stockholm
2026-08-01
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Vi söker en erfaren lönespecialist som vill vara med och driva vårt arbete med löneområdet framåt. Hos oss får du möjlighet att använda din kompetens där den verkligen gör skillnad. Tillsammans med ett erfaret team är du med och skapar lösningar som gör avtryck – både idag och i framtiden.
Om tjänstenSom lönespecialist med systemansvar har du en viktig roll i att säkerställa en effektiv, kvalitetssäkrad och rättssäker lönehantering. Du ansvarar, tillsammans med en kollega, för myndighetens lönekörning, förvaltning av lönesystemet Heroma och förmånsportalen Benifex samt fungerar som kontaktperson gentemot Statens servicecenter (SSC).
Du driver utvecklingen av löneprocesser och systemstöd genom att initiera förbättringar, följa upp leveranser och säkerställa att kvalitet och servicenivåer motsvarar verksamhetens behov. I nära samarbete med HR, ekonomi, IT och externa samarbetspartners bidrar du till att utveckla effektiva och hållbara HR- och löneprocesser som skapar värde för hela myndigheten.
Tjänsten är placerad i Stockholm.
Om dig
Vi söker dig som har utbildning inom lön eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har minst fem års aktuell erfarenhet av kvalificerat lönearbete, erfarenhet av outsourcad lönehantering samt har arbetat i en serviceinriktad roll. För att lyckas i rollen är det nödvändigt att du har god kunskap om lönehantering, HR- och personaladministrativa processer samt operativt HR-arbete. Tjänsten ställer krav på att du har god datorvana, lätt för att sätta dig in i nya system och goda kunskaper i Microsoft Office. Ett grundläggande krav är också att du uttrycker dig mycket väl på svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att tillämpa statliga kollektivavtal. Vi ser gärna att du har arbetat i Heroma och SharePoint samt har erfarenhet av digitalisering och processutveckling. Har du dessutom kunskap om pensionsfrågor ser vi det som en fördel.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som arbetar strukturerat och noggrant samt har förmåga att planera, prioritera och driva ditt arbete självständigt. Du trivs med att samarbeta med andra, är lyhörd och bidrar till ett gott samarbetsklimat genom att kommunicera och lösa frågor på ett konstruktivt sätt. Vidare har du ett serviceinriktat förhållningssätt och ett starkt kvalitetsfokus, där du arbetar lösningsorienterat och säkerställer hög kvalitet i dina leveranser.
FMV – Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på HR- och kommunikationsstaben som ansvarar för att myndigheten har rätt kompetens och att kommunikationen både internt och externt stödjer verksamhetens mål.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: https://www.fmv.se/jobb--karriar/arbeta-pa-fmv/.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast den 22 augusti 2026.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska.
• I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess ber vi dig att inte skicka personligt brev eller inkludera bild i ditt CV.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kunskap och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Stefan Hållander, OFR/S Lena Sköld Gunnarsson, OFR/O Ann-Carol Wallgren Falk och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Ulrika Hessel via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta Annica Magnell, vid frågor om rekryteringsprocessen.
#LI-Hybrid #LI-AM2
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Materielverk
(org.nr 202100-0340)
115 53 STOCKHOLM Arbetsplats
Försvarets Materielverk (FMV) Jobbnummer
10017703